Amazon Prime Video: 300+ Filme für 99 Cent - Umfangreiche Highlights von 2025

Prime‑Mitglieder können mehr als 300 Filme für 0,99 Euro ausleihen. Von Action und Horror bis hin zu Oscar‑Nominationen: Auswahl für 2025.

Mit Jackie Chans bester Film seit Jahren und einem der größten Kino-Highlights 2025: Über 300 Filme für nur 99 Cent bei Amazon Prime Video Seit mehr als 20 Jahren berichtet Björn Becher über Filme und Serien.

Hier bei FILMSTARTS.de kümmert er sich nicht nur um "Star Wars", sondern beleuchtet auch alles, was aktuell am Kinosaal auf der großen Leinwand läuft. Dieses Wochenende hat Amazon wieder einmal eine seiner bekannten 99‑Cent-Aktionen gestartet - und diesmal nicht nur im Rahmen einer Standardaktion, sondern mit einer besonders großen Auswahl. Wir haben uns durch die über 300 Titel gekünscht und einige Highlights für euch herausgesucht. Regelmäßig gibt es bei Amazon Prime Video 99‑Cent‑Leihaktionen.

Die Prime‑Mitglieder haben die Möglichkeit, bestimmte Filme an einem Wochenende für 0,99 Euro auszuleihen. Nach der Ausleihe bleiben die Titel 30 Tage lang verfügbar und sobald man mit dem Stream beginnt, hat man 48 Stunden Zeit, den Film komplett oder sogar mehrmals zu schauen. Dieses Wochenende war die Auswahl besonders umfangreich: Wir konnten deutliche über 300 Titel finden. Solltet ihr euch selbst einen kompletten Überblick verschaffen wollen, bietet sich die offizielle Amazon‑Seite an, die sämtliche Filme aufführt.

Um euch das Durchsuchen zu erleichtern, haben wir einige der spannendsten Optionen herausgesucht und euch direkt mit einem Link versehen. Unter den Empfehlungen findet sich der deutsche Oscar‑Bid für 2026, der mit seiner Starbesetzung aus Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Mark Ruffalo und Daniel Radcliffe eine bemerkenswerte Auswahl bietet. Für horrorbegeisterte Zuschauer empfehlen wir Titel wie "Shadow Chase - Im Netz der Diebe" und "Keeps" (2026), die bei Amazon Prime Video verfügbar sind.

Ebenso interessant ist "Five Nights At Freddy's 2", der für Fans des Spuk‑Genres ein Muss ist. Wer lieber Action- und Abenteuerfilme sucht, kann sich bei Expertenempfehlungen wie "Der große Action‑Hit von Tom Cruise" zurücklehnen. Für ein nostalgisches Erlebnis haben wir eine Hommage an Agentenfilme der 60er Jahre zusammengestellt, die zwar kein klassischer Actionfilm ist, aber dennoch mit beeindruckender Action verzaubert.

Die 99‑Cent‑Aktionen sind ein echter Gewinn für Prime‑Mitglieder, die ihr Streaming‑Budget im Blick behalten wollen, dabei aber keine Abstriche bei der Qualität machen möchten. Das Angebot variiert von Woche zu Woche, sodass es immer neue Entdeckungen gibt. Für die Recherchen nutzen wir neben der offiziellen Amazon‑Seite auch unsere eigenen Suchstrategien und Affiliate-Links, die uns helfen, euch die besten Angebote vorzustellen. Alle Preise sind unverändert und die Provisionen haben keinen Einfluss auf die Kosten für den Nutzer.

So verbindet ihr mit nur wenigen Klicks Qualität, Vielfalt und Preisbewusstsein. Nehmt euch die Zeit, die Empfehlungen zu prüfen und die 99‑Cent‑Aktion zu nutzen - eure nächsten Lieblingsfilme könnten dort auf der Couch in eurem Wohnzimmer liegen.





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