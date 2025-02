Amazon Prime Video: 99-Cent-Aktion mit 100 Filmen bis zum 16. Februar

Amazon Prime Video bietet eine 99-Cent-Aktion mit 100 Filmen, die bis zum 16. Februar läuft. Neukunden können Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen.

Nach Beginn der Leihphase haben Sie 30 Tage Zeit, den Film zu starten und dann 48 Stunden zum Anschauen, bevor die Leihphase endet. Die aktuelle 99-Cent- Aktion läuft wie üblich bis einschließlich Sonntag, den 16. Februar. Sie haben also nicht viel Zeit, um sich passend zum kalten Februarwetter einzudecken.So sind beispielsweise aus dem vergangenen Jahr die viel gescholtene Videospielverfilmung Borderlands mit dabei oder auch der gefeierte Indie - Horror -Hit Longlegs.

Hier eine Auswahl: Das ist aber nur ein kleiner Auszug aus den 100 Filmen der Aktion, dementsprechend lädt die Übersichtsseite bei Amazon Prime Video auch zum Stöbern ein.Um die Filme vergünstigt ausleihen zu können, benötigen Sie Amazon Prime. Falls Sie kein Abo von Amazons Vorteilsdienst haben, können Sie das auch 30 Tage kostenlos testen, sofern der Testmonat nicht bereits jüngerer Zeit genutzt wurde. Innerhalb der 30 Tage können Sie auch einfach ohne Kosten kündigen. Neben den Vorteilen bei Prime Video bekommen Sie bekanntlich auch noch einige weitere Annehmlichkeiten, wie schnelleren und kostenlosen Versand und erweiterten Zugang zu weiteren Amazon-Diensten, wie Twitch und Music. Mit dabei sind zum Beispiel ein potenziell packendes Soulslike in Form des kommenden The First Berserker: Khazan und eine Gaming-CPU zum halben Preis des AMD Ryzen 7 9800X3D, die trotzdem mithalten kann. Außerdem gibt es bei MediaMarkt einen Gaming-Laptop mit 165-Hertz-Display und RTX-Power, der 300 Euro günstiger ist. Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält Mein-MMO.de je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis





