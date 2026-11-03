Amazon Prime Video Champions League 2026: 17 Spiele und Ausstrahlungsdaten

Amazon Prime Video zeigt 17 Champions League Partien in der Saison 2026. Erfahren Sie welche Spiele übertragen werden und wann die Übertragung startet.

Der Streamingdienst Amazon Prime Video stellt seine Übertragungsrechte für die UEFA Champions League in der Saison 2026/27 unter Beweis. Der Dienst wird insgesamt 17 Spiele der höchsten europäischen Vereinswettbewerb live ausstrahlen. Diese exklusiven Übertragungen werden parallel zu den regulären Partien im Pay-TV und Livestream bei DAZN angeboten.

Übertragungsplan und Spieltagsstruktur

Die Verteilung der Spiele zwischen den beiden Medienpartnern folgt einem klaren Muster. Jeweils eine Partie pro Spieltag wird dienstags live von Amazon Prime Video übertragen. Die restlichen Begegnungen des jeweiligen Spieltags finden ausschließlich bei DAZN statt. Diese Struktur stellt sicher, dass beide Anbieter eine gleichmäßige Verteilung des Inhalts bieten.

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Das Highlight der Saison, das Champions-League-Finale, wird bei beiden Plattformen gleichzeitig zu sehen sein. Damit erhalten Zuschauer die Wahl zwischen Amazon Prime Video und DAZN für das Endspiel. Die Gesamtzahl von 17 Spielen für Amazon Prime Video ergibt sich aus dieser aufteilten Struktur über die gesamte Saison.

Details zum ersten übertragenen Spiel

Ein konkreter Termin für eine der übertragenen Partien ist bereits bekannt. Am 4. November 2026 findet ein Duell zwischen dem FC Arsenal und Borussia Dortmund statt. Die Ausstrahlung ist für 21:00 Uhr angesetzt. Dieser Termin markiert einen der festen Punkte im Kalender für Fans, die den Dienst nutzen.

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Solche Begegnungen bieten die Möglichkeit, hochkarätige europäische Clubs im direkten Vergleich zu erleben. Für Abonnenten ist dies ein zentraler Aspekt des Angebots. Die genauen Spielzeiten richten sich nach der üblichen Sendeplanung für Champions-League-Partien am Dienstag.

Manuel Neuers Comeback als Fokus

Neben der Übertragung der Spiele steht auch die Person von Manuel Neuer im Mittelpunkt. Der Torwart des FC Bayern München steht vor einem entscheidenden Test. Dieser Test gilt als wichtige Vorbereitung für sein Comeback gegen den FC Arsenal.

Die Kombination aus dem spannenden Spiel und der Rückkehr einer Schlüsselfigur erhöht die Aufmerksamkeit auf diese Partie. Fans verfolgen nicht nur das Ergebnis, sondern auch die körperliche Verfassung des deutschen Nationalspielers. Die Übertragung wird somit zu einem besonderen Ereignis.

Kostenlose Testphase und Zugang

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>Für Neukunden besteht die Option, das Angebot 30 Tage kostenlos zu testen. Diese Möglichkeit erlaubt es, die Übertragungen ohne finanzielle Verpflichtung zu nutzen. Das Abo kann direkt nach Abschluss des Testzeitraums wieder gekündigt werden.

Durch diese flexible Handhabe entstehen keine Mehrkosten für die Nutzer. Der gesamte Zeitraum von 30 Tagen kann kostenlos für die Nutzung von Amazon Prime in Anspruch genommen werden. Dies ist eine strategische Möglichkeit, die Qualität des Streams und die Verfügbarkeit der Spiele zu prüfen.

Die Kombination aus exklusiven Spielen wie dem Finale und der Testphase macht das Angebot attraktiv. Zuschauer können so den gesamten Verlauf der Champions League in der Saison 2026/27 begleiten. Die parallele Ausstrahlung bei DAZN sorgt für eine breite Verfügbarkeit der Inhalte.