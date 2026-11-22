Amazon Prime Video überträgt 17 Champions-League-Spiele in der Saison 2026/27. DAZN zeigt den Großteil. Alle Fakten zu Terminen und Zugang.

Amazon Prime Video wird in der Fußball-Saison 2026/27 weiterhin ausgewählte Partien der UEFA Champions League live ausstrahlen. Der Streamingdienst zeigt insgesamt siebzehn (17) Spiele pro Saison, wobei jede Woche genau eine Begegnung mittwochs gesendet wird. Der Rest des Programms verbleibt bei dem Medienkonzern DAZN. Das Finale wird dabei von beiden Anbietern parallel übertragen.

Umfang und Zeitplan der Übertragungen

Jeder Spieltag der Champions League ist fest im Programm von Amazon Prime Video verankert. Pro Runde übernimmt der Streamingdienst exakt eine mittwochs stattfindende Partie. Diese feste Zuweisung sorgt für eine klare Struktur im Fernsehplan. Die restlichen acht Begegnungen eines jeden Spieltags werden nicht von Amazon Prime Video, sondern ausschließlich von DAZN live im Pay-TV und im Livestream übertragen.

Also read Amazon: Was hinter der reduzierten Prime-Mitgliedschaft steckt

Durch diese Aufteilung kommt Amazon Prime Video auf eine Gesamtzahl von siebzehn (17) übertragenen Champions-League-Spielen. Diese Anzahl ist fest definiert und ändert sich nicht während der Saison. Fans können sich auf ein vorhersehbares Angebot freuen, das sich nahtlos in den Wochenrhythmus des Wettbewerbs einfügt. Die Mittwochs-Partien bilden das Kernstück des Angebots für Abonnenten des Streamingdienstes.

Zugang und Kosten für Neukunden

Für den Empfang der Champions-League-Spiele bei Amazon Prime Video ist ein aktives Abo erforderlich. Der Streamingdienst bietet Neukunden jedoch eine attraktive Einstiegsmöglichkeit an. Interessenten können das Angebot für einen Zeitraum von dreißig (30) Tagen kostenlos testen. Diese Testphase gilt als vollständiger Zugang zum gesamten Leistungsumfang, einschließlich der Sportübertragungen.

Advertisement

Die Kündigungsfrist ist dabei besonders flexibel gestaltet. Das Abo kann bereits unmittelbar nach der Aktivierung der Testversion wieder beendet werden. Nutzer müssen keine Verpflichtungen eingehen, die über den dreißig-Tage-Zeitraum hinausgehen. Es entstehen keine versteckten Mehrkosten oder automatische Verlängerungen, sofern die Kündigung innerhalb der Testfrist erfolgt. Dies ermöglicht eine kosteneffiziente Nutzung ohne langfristige Bindung.

Sonderfall Finale und Trauerzeremonie

Das Champions-League-Finale stellt eine Besonderheit im Übertragungsrecht dar. Dieendspiel wird simultan sowohl auf Amazon Prime Video als auch bei DAZN gesendet. Beide Plattformen bieten somit die Möglichkeit, das prestigeträchtigste Spiel des Kontinentalwettbewerbs live zu verfolgen. Diese parallele Ausstrahlung hebt das Finale von den regulären Gruppenspielen ab und garantiert eine maximale Reichweite für die Zuschauerschaft.

Eine konkrete Situation aus der Vergangenheit diente als Beispiel für Sonderfälle bei diesen Übertragungen. Das Spiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern München wurde mit einer Schweigeminute und einem Trauerflor am Logo ausgestrahlt. Allerdings wurde die offizielle Champions-League-Hymne in diesem speziellen Fall nicht gespielt. Solche Anpassungen zeigen, wie flexibel der Sender auf besondere Anlässe reagiert.

Aktuelle Situation beim FC Bayern München

Parallel zur Übertragungsplanung der Champions League steht der FC Bayern München aktuell vor einer sportlichen Herausforderung. Der Torwart Manuel Neuer befindet sich in der Vorbereitung auf sein Comeback. Für die Rückkehr des deutschen Nationalspielers gegen den FC Arsenal steht ein entscheidender Test an.

Advertisement

Die Leistungen von Manuel Neuer sind für die Defensive des FC Bayern München von zentraler Bedeutung. Sein status als Stammkraft im Tor prägt die taktische Ausrichtung der Mannschaft in der Champions League. Die Beobachtung seines Genesungsverlaufs bleibt daher auch für die Fans der übertragenden Sender Amazon Prime Video und DAZN von großem Interesse. Ein erfolgreicher Einsatz gegen Arsenal würde die Verfügbarkeit für die restliche Saison bestätigen.