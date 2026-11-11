Amazon Prime Video: Clashing Through The Snow startet im November

Die Weihnachtskomödie Clashing Through The Snow mit Christopher Briney und Michelle Randolph erscheint überraschend früh auf Prime Video. Details zum Plot und Cast.

Der Streamingdienst Amazon Prime Video hat die Veröffentlichung der neuen Weihnachtskomödie " Clashing Through The Snow" deutlich vor dem ursprünglichen Zeitplan angekündigt. Während Dreharbeiten erst im vergangenen Frühling begannen, sollte der Start ursprünglich nicht vor dem Winter 2027 erfolgen, ändert sich diese Planung nun radikal. Fans müssen nicht mehr lange warten, da der Film bereits in diesem November auf der Plattform verfügbar sein wird.

Komödie ersetzt klassischen Roadtrip-Plot

"Clashing Through The Snow" präsentiert sich als romantische Weihnachtsgeschichte, die explizit als moderne Adaption des Klassikers "Ein Ticket für Zwei" konzipiert wurde. Die Handlung folgt zwei konkurrierenden Kollegen, die während des Verkehrschaos an den Weihnachtsfeiertagen gezwungen sind, eine gemeinsame Reise durch das Land zu unternehmen. Diese Zwangsläufigkeit führt dazu, dass sich die beiden Protagonisten näher kennenlernen und eine unerwartete emotionale Verbindung entsteht, die den Kern der Erzählung bildet.

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Starbesetzung führt Hauptrollen an

Die Hauptverantwortung für die zentralen Rollen liegt bei Christopher Briney und Michelle Randolph. Briney ist international vor allem durch seine Rolle in der Serie "The Summer I Turned Pretty" bekannt und übernahm zudem 2024 eine Rolle in der Neuauflage von "Mean Girls". Für Michelle Randolph markiert dieser Auftritt einen wichtigen Karrieresprung, da es nach ihren Auftritten in den Westernserien "1923" sowie "Landman" ihre erste große Hauptrolle in einem Kinofilm darstellt.

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Satirischer Gastauftritt und Drehbuchautoren

Neben den beiden Leading Actors bereichern Lukas Gage und Paris Hilton die Besetzung des Films. Gage, bekannt aus Netflix' "People We Meet on Vacation" und der Serie "The White Lotus", spielt eine noch nicht weiter definierte Rolle. Paris Hilton hingegen tritt als Hotel-Erbin und Unternehmerin auf und spielt dabei sich selbst in einer überspitzten, satirischen Weise. Das Drehbuch stammt von Daniel Mackey und Rebecca Ewing, die auch für den Netflix-Hit "Love Hard" verantwortlich waren, was auf ein hohes Unterhaltungspotenzial schließen lässt.