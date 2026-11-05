Amazon Prime Video entfernt Mile 22: Mark Wahlberg Actionfilm fliegt bald aus dem Katalog

Der Actionthriller Mile 22 mit Mark Wahlberg wird aus dem Amazon Prime Video Streaming-Abo entfernt. Zuschauer sollten den Film schnell schauen, da der Titel in den nächsten 30 Tagen aus dem Katalog fällt.

Amazon Prime Video kündigt eine Änderung im Streaming-Katalog an, die Actionfans sofortiges Handeln erfordert. Der Film Mile 22 gehört zu den Titeln, die dem Angebot in den nächsten 30 Tagen entzogen werden. Zuschauer, die das Werk noch nicht gesehen haben, sollten die Gelegenheit nutzen, bevor das Angebot dauerhaft verschwindet.

Exklusiver Abzug von Mile 22 aus dem Prime Katalog

Der Action-Thriller Mile 22 verlässt den Prime-Katalog in einem zeitlich engen Fenster. Die Löschung ist für den Zeitraum der kommenden 30 Tage geplant. Dieser Termin gilt als verbindliche Frist für den Abzug des Films von der Streaming-Plattform.

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Regisseur Peter Berg steht hinter der Inszenierung des Werks. Er setzt dabei auf explosive Schusswechsel und kompromisslose Nahkämpfe. Die Handlung dreht sich um eine gefährliche Mission gegen die Zeit. Diese Elemente definieren den Charakter des Films als reines Action-Ereignis.

Mark Wahlberg schlüpft in die Rolle des Elite-Agenten James Silva. Er gehört einer geheimen Spezialeinheit an. Diese Einheit wird aktiv, wenn diplomatische Bemühungen und herkömmliche militärische Maßnahmen versagen. Silva und sein Team haben den Auftrag, einen Mann zu eskortieren.

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Handlung und Charaktere im Mittelpunkt des Films

Der Transportzielort ist ein Flughafen, der 22 Meilen entfernt liegt. Diese Distanz von 22 Meilen gibt dem Film auch seinen Titel. Der Transport entwickelt sich jedoch schnell zu einem blutigen Spießrutenlauf. Bewaffnete Gegner setzen alles daran, die Flucht der Gruppe zu verhindern.

Die Erzählung konzentriert sich auf den harten Kampf ums Überleben. Wer intensive Szenen von Dauerfeuer und spektakulären Martial-Arts-Einlagen schätzt, findet hier sein Ziel. Besonders Iko Uwais sorgt mit seinen Kampfkünsten für einige der sehenswertesten Momente des Films.

Diese spezifischen akrobatischen und kämpferischen Darbietungen heben das Werk von anderen Produktionen ab. Die Kombination aus Wagenverfolgungen und Close-Quarters-Battle macht das Erlebnis intensiv. Die Inszenierung verzichtet auf langsame Pausen zu Gunsten konstanter Spannung.

Prismatische Bewertung durch Presse und Publikum

Die Resonanz auf Mile 22 fällt durchwachsen aus. Während die Kampfszenen und das hohe Actiontempo mehrfach gelobt werden, überzeugt die dünne Handlung nicht jeden Fan. Auch die hektischen Schnitte stoßen auf kritische Stimmen in der Zuschauergemeinde.

Bei IMDB kann der Film insgesamt einen soliden Wert von 6,1 von 10 möglichen Punkten vorweisen. Diese Bewertung spiegelt die geteilte Meinung der Community wider. Sie bestätigt, dass der Film seine Zielgruppe findet, aber nicht alle Ansprüche erfüllt.

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Eines der Nutzerurteile fasst die Stimmung zusammen: ACTION, ACTION, PLOT TWIST. Der Rezensent betonte, dass es unbedingt einen zweiten Teil brauche, da ein Film einfach nicht genug gewesen sei. Dies unterstreicht die Faszination für die hohe Dichte an Events.

Zukunftsprognose und finale Einschätzung für Nutzer

Andere Stimmen verteidigen das Werk gegen die Kritik. Ein Kommentar lautete: Was soll die ganze Negativität? Es ist kein oscarreifer Film, aber ein anständiger Actionfilm. Mark Wahlberg spiele seine Rolle gut und es gebe keine unnötigen, aufgesetzten Botschaften.

Ein weiterer Zuschauer hob hervor, dass die Action sehr gut gefallen habe. Man musste bei diesem Film mitdenken und konnte nicht einfach nur passiv zusehen. Die überraschende Wendung am Ende wurde als gelungen beschrieben.

Für Prime-Kund*innen bleibt die Chance also schnell zu nutzen. Der Film ist eine solide Option für einen launigen Streaming-Abend mit reichlich Action. Wer keine besonders tiefgründige Geschichte erwartet, kommt auf seine Kosten.

Die Abmeldung aus dem Katalog ist ein Hinweis auf die dynamische Natur der Streaming-Dienste. Inhalte können sich schnell ändern. Daher ist es ratsam, sich Mile 22 anzusehen, solange es noch verfügbar ist. Die 30-Tage-Frist bietet genug Zeit für den Zugriff, solange man sich beeilt.