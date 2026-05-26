Amazon Prime Video erreicht neuen Rekord in der AGF-Ausweisung

Amazon Prime Video hat mit seiner Streaming-Plattform einen neuen Rekord in der Ausweisung der AGF erzielt. Die Programmmarke LOL hat in der Woche nach der Veröffentlichung der ersten beiden Episoden eine Streaming-Nettoreichweite von 2,069 Millionen Personen erreicht.

Amazon hat nach eigenen Angaben mit seiner Streaming-Plattform Prime Video einen neuen Rekord in der Ausweisung der AGF erzielt. Die Programmmarke LOL , die sich auf Prime Video befindet, hat in der Woche nach der Veröffentlichung der ersten beiden Episoden eine Streaming-Nettoreichweite von 2,069 Millionen Personen erreicht.

Dies ist ein neuer Rekord für Prime Video in der AGF-Ausweisung und übertrifft die Bestmarke von Maxton Hall aus dem November letzten Jahres um rund 45.000 Personen. Die Streaming-Nettoreichweite von LOL ist jedoch nicht vergleichbar mit den üblichen TV-Reichweiten, da sie sich auf die Anzahl der Personen bezieht, die mindestens für eine Sekunde mit einem Inhalt von LOL bei Prime Video in Kontakt kamen. Dazu gehören auch frühere Staffeln, Trailer oder ähnliche Inhalte.

Der Spitzenplatz im anbieterübergreifenden Ranking in KW 22 (11. -17. Mai) ging trotzdem nicht an LOL, da der Eurovision Song Contest mit einer Streaming-Nettoreichweite von 2,895 Millionen Personen den ersten Platz erreichte. Dies liegt daran, dass der ESC auch Event-Livestreams der Halbfinals und des Finales ein und einzelne Ausschnitte aus den Shows und die ganze Berichterstattung drumherum umfasst.

Bei RTL kann man sich über einen neuen Rekord für Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen freuen freuen. Die Reality-Krone verteidigte mit einer Streaming-Nettoreichweite von 1,115 Millionen den ersten Platz und übersprang zum dritten Mal in Folge die Millionen-Marke. Das stärkste Fiction-Angebot lief unterdessen bei Amazon und war The Boys, das sich die dritte Woche in Folge über der Millionen-Marke hielt.

Der Tatort blieb dahinter, gemessen an der Tatsache, dass schon keine neuen Folgen mehr veröffentlicht wurden, ist die Streaming-Nettoreichweite von 0,863 Millionen jedoch dennoch recht beachtlich. Nicht weit dahinter findet sich mit Off Campus noch eine zweite Amazon-Serie, die mit einer Nettoreichweite von 0,778 Millionen einsteigt.

Die 2024 eingeführte Ausweisung der AGF soll Auskunft darüber geben, wie viele Menschen mit Video-Inhalten einer Programmmarke in Kontakt gekommen sind - unabhängig davon, ob im linearen TV, den Mediatheken oder Websites der Sender; unabhängig davon, ob es sich um eine ganze Folge oder einen kurzen Schnipsel handelte; unabhängig davon, wie lang die Nutzung war. Spannend ist insbesondere auch die Auswertung rein auf Streaming-Ebene, weil hier bislang kaum öffentliche Daten vorlagen.

Wichtig allerdings: Es geht hier nur um die Reichweite auf eigenen Plattformen, YouTube oder Soziale Netzwerke werden nicht erfasst. Und: Es handelt sich stets um Nettoreichweiten, die nicht vergleichbar sind mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung, wie man sie aus der TV-Quoten-Berichterstattung kennt





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