Amazon Prime Video Increases Content Offering

The US-based streaming giant is attempting to shore up its market share with numerous original productions, including a series based on a successful novel already

Die Streaming-Konkurrenz wächst weiter, der Druck auf die großen Anbieter steigt. Amazon Prime Video reagiert und kündigt ein umfangreiches neues Serien-Line-up an. Der US-Konzern will mit frischen Exklusivproduktionen seine Position im hart umkämpften Markt sichern und setzt dabei auf bekannte Stoffe und neue Ideen.

Ein zentrales Projekt ist die Serie zur erfolgreichen Romanreihe „Fourth Wing“ von Rebecca Yarros. Die Geschichte spielt am Basgiath War College, einer Schule für Krieger, an der nur die Stärksten bestehen. Im Mittelpunkt steht Violet Sorrengail, die auf Wunsch ihrer Mutter eine gefährliche Ausbildung zur Drachenreiterin beginnt. Wer scheitert, riskiert sein Leben.

Die Serie basiert auf den Büchern von Elsie Silver und erzählt die Geschichte von Farmer West Belmont, seiner Tochter Rosie und einem wohlhabenden Verehrer. Als ein Country-Pop-Star in die Kleinstadt kommt, entstehen Konflikte. Amazon nennt noch keinen Start-Termin





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