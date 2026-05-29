Amazon Prime Video: Neue Film‑ und Serienhighlights - "Fury" und Heinrich VIII. im Fokus

Ein ausführlicher Überblick über die neuesten Filme und Serien bei Amazon Prime Video: Der Kriegsfilm "Fury" mit Brad Pitt, die Historienserie über Heinrich VIII. und wichtige Tipps zum Datenschutz.

Amazon bietet mittlerweile fast 5 000 Filme und mehr als 700 Serien an - und das Portfolio wird täglich weiter ausgebaut. Angesichts dieser schier endlosen Auswahl kann es schnell unübersichtlich werden, welche Neuerscheinungen in der aktuellen Woche empfehlenswert sind.

Dieser Überblick soll Ihnen helfen, die spannendsten Titel zu entdecken, ohne stundenlang durch das Angebot zu scrollen. Im Fokus steht zunächst der Film "Fury" aus dem April 1945, in dem Brad Pitt die Rolle des harten Pan{}zerkommandanten Don "Wardaddy" Collier übernimmt. Gemeinsam mit seinem erfahrenen Team und dem unerfahrenen Neuzugang Norman Ellison, gespielt von Logan Lerman, rücken sie immer weiter ins deutsche Kernland.

Während die Truppe einer zahlenmäßig überlegenen feindlichen Streitmacht gegenübersteht, muss sie allen Widrigkeiten trotzen, um die letzte Mission des Zweiten Weltkriegs zu erfüllen. Die intensive Kameraführung und die realistische Darstellung der Schlachten machen den Film zu einem Muss für Liebhaber historischer Kriegsdramen. Parallel dazu präsentiert Amazon die Historienserie über Heinrich VIII. , verkörpert von Jonathan Rhys‑Meyers.

Die Serie beleuchtet die frühen Jahre des englischen Königs, der nach seiner Thronbesteigung versucht, seine Macht zu festigen und gleichzeitig mit den komplexen Hofregeln, politischen Intrigen und den Erwartungen seiner Umgebung zu jonglieren. Persönliche Wünsche stehen dabei ständig im Konflikt mit königlichen Pflichten, was zu einer dramatischen und zugleich lehrreichen Darstellung der Tudor‑Zeit führt. Beide Produktionen zeigen, wie Amazon kontinuierlich hochwertige Inhalte aus verschiedenen Epochen und Genres bereitstellt, sodass jedes Interesse abgedeckt wird.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass Nutzer bei der Nutzung von Amazon Prime Video ihre Daten­schutz‑Einstellungen überprüfen sollten. Laut Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO können personenbezogene Daten in Drittländer wie die USA übermittelt werden. Es empfiehlt sich daher, Tracking‑ und Cookie‑Optionen zu deaktivieren, um die eigene Privatsphäre zu wahren. So können Sie das umfangreiche Unterhaltungsangebot unbesorgt genießen und gleichzeitig sicherstellen, dass Ihre Daten geschützt bleiben





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