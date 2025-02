Amazon Prime Video nimmt Western-Epos „Horizon“ ins Programm

Ab Ende Februar oder Anfang März können Prime-Kunden den Western „Horizon“ von und mit Kevin Costner kostenlos streamen. Das 3-stündige Epos ist ein Prolog für eine größere Saga und soll insgesamt vier Filme umfassen. Kritiker sind sich uneinig, User hingegen bewerten den Film positiv.

Amazon Prime Video , in Kürze, wird sein Programm um den Western „ Horizon “ erweitern. Prime-Kunden sollten also ab sofort davon absehen, die knapp 14 Euro für den Kauf der digitalen Version auszugeben. Ganz oben könnt ihr euch den Trailer zum Film mit Kevin Costner ansehen. Der Western „ Horizon “ landet bei Amazon Prime Video . Wer große Western liebt und Prime nutzt, der kann sich demnächst auf „ Horizon “ freuen.

Amazon nimmt den 3 Stunden langen Western von und mit Hollywood-Legende Kevin Costner ins Programm von Amazon Prime Video auf. Ein genaues Datum gibt Amazon leider noch nicht an, allerdings wird der Western bereits unter der Kategorie „Demnächst bei Prime“ gelistet. Wir gehen daher von Ende Februar oder Anfang März aus. So oder so, die 13,99 Euro Verkaufspreis oder die 4,99 Euro Ausleihgebühr für die digitale UHD-Version von „Horizon“ solltet ihr als Prime-Kunden demnach nicht mehr bezahlen. Wer indessen noch kein Prime-Abo hat, der kann das bei Interesse direkt bei Amazon ändern. Die ersten 30 Tage sind sogar kostenlos und jederzeit kündbar. „Horizon“ erzählt gleich mehrere Geschichten, die sich im Wilden Westen von 1861 ereignen. Dabei dient „Horizon“ nur als Prolog für eine größere Saga, die sich auf insgesamt vier Filme erstrecken soll (Quelle: Kino.de). Der zweite Teil von „Horizon“ wird aller Voraussicht nach irgendwann 2025 im Kino erscheinen. Hört nicht auf die Kritiker! „Horizon“ ist wirklich gut Bei der internationalen Presse kam der Oldschool-Western durchwachsen an. Nur jedes zweite Review auf Rotten Tomatoes ist positiv. Es gibt aber auch unter Kritikern sehr positive Stimmen: „Horizon“ ist groß, kühn und majestätisch, mit Kameramann J. Michael Muro, der die weiten Ausblicke auf Utah einfängt, und John Debneys Filmmusik, die dafür sorgt, dass der Film genau wie die Western klingt, die in den Köpfen aller spielen. (Quelle: TheWrap). Die User bewerten das Epos mit 70 Prozent Zustimmung dagegen wesentlich besser. Ein klassischer Fall von Kritiker und Publikum sind sich uneinig. Gebt dem Film eine Chance Ich bin großer Fan von Western und mir persönlich hat „Horizon“ ziemlich gut gefallen. Der Film erfordert mit seinen vielen Handlungssträngen und der enormen Spielzeit von 181 Minuten zwar einiges an Geduld, aber die Stimmung und die Bilder sind grandios. Es wäre vermutlich besser gewesen, wenn Costner das ehrgeizige Projekt als Serie veröffentlicht hätte. Andererseits gehören solche Filme einfach auf die große Leinwand





