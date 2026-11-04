Amazon Prime Video sendet 17 Champions-League-Spiele in Saison 2026/27

Amazon Prime Video strahlt 17 Champions-League-Spiele live aus. DAZN übernimmt den Großteil. Infos zu Terminen, Kosten und dem Finale.

Amazon Prime Video sichert sich für die Champions-League- Saison 2026/27 eine klare Position im deutschen Markt, indem es ausgewählte Spiele der UEFA Champions League live überträgt. Während der überwiegende Teil der Begegnungen weiterhin im Besitz von DAZN bleibt, übernimmt Amazon Prime Video eine spezifische Rolle im Programmplan. Dies gilt insbesondere für den Spielplan der kommenden Saison.

Zehn Partien und das Finale im Programm

Amazon Prime Video wird insgesamt exakt 17 Spiele der Champions League übertragen. Pro Spieltag wählt der Streamingdienst eine Dienstagspartie für die eigene Übertragung aus. Dies bedeutet, dass die Zuschauer an den Dienstagen regelmäßig eine ausgewählte Begegnung live verfolgen können. Alle restlichen Matches dieser Phase verbleiben beim Pay-TV-Anbieter DAZN.

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Ein besonderes Highlight bildet das Champions-League-Finale. Dieses Endspiel wird nicht exklusiv an einen Sender gehen, sondern sowohl bei Amazon Prime Video als auch bei DAZN zu sehen sein. Diese Aufteilung stellt sicher, dass die wichtigste Veranstaltung der europäischen Vereinswettbewerbe auf beiden Plattformen verfügbar ist. Damit hat der FC Bayern München auch weiterhin eine Chance, das Finale im Livestream zu erleben.

Atletico Madrid und der FC Bayern im Fokus

Unter den übertragenen Partien befindet sich das Duell zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern München. Für dieses spezielle Spiel gelten besondere Regeln bezüglich der Übertragung. Die Hymne der Champions League wird in diesem konkreten Fall nicht ausgespielt, was eine Abweichung vom üblichen Protokoll darstellt.

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Zusätzlich zu dem fehlenden Musikstück wird die Übertragung von einer Schweigeminute und einem Trauerflor begleitet. Diese Maßnahmen verdeutlichen den respektvollen Umgang mit spezifischen Umständen vor dem Spiel. Solche Details prägen das Bild der Live-Übertragung und unterscheiden sich von normalen Spieltagen. Fans müssen sich auf diese visuelle und akustische Gestaltung einstellen.

Kostenlose Testphase und Vertragskündigung

Für Zuschauer, die keinen bestehenden Amazon Prime-Account besitzen, gibt es eine attraktive Einstiegsmöglichkeit. Neukunden haben die Option, das Angebot für einen Zeitraum von 30 Tagen kostenlos zu testen. Diese Frist erlaubt es den Nutzern, die gewünschten Spiele ohne finanzielle Belastung zu verfolgen.

Die Kündigung des Abonnements ist direkt nach Abschluss des Vertrags möglich. Somit können Interessenten Amazon Prime 30 Tage kostenlos nutzen, ohne dass zusätzliche Mehrkosten entstehen. Diese Flexibilität ist ein entscheidender Faktor für die Zuschauerentscheidung, besonders wenn nur wenige Spiele beobachtet werden sollen. Es ist keine langfristige Verpflichtung nötig.

Technische Bereitstellung und Verfügbarkeit

Die technische Umsetzung der Übertragung erfolgt über die Standardinfrastruktur von Amazon Prime Video. Zuschauer benötigen ein funktionierendes Gerät, das den Streaming-Dienst unterstützt, sowie eine stabile Internetverbindung. Der Livestream ermöglicht es, die Spiele in Echtzeit zu verfolgen, ohne auf verspätete Aufzeichnungen warten zu müssen.

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Neben Amazon Prime Video bleibt DAZN der primäre Anbieter für den Großteil der Champions League. DAZN bietet die Spiele im Pay-TV und im Livestream an. Diese parallele Struktur sorgt für eine breite Verfügbarkeit der Inhalte in Deutschland. Interessenten können je nach Interesse und Budget die passende Lösung wählen.

Aktuelle Entwicklungen bei den Vereinen

Neben den Übertragungsrechten stehen auch sportliche Fragen im Vordergrund. Beim FC Bayern München steht Manuel Neuer vor einem entscheidenden Test. Dieser läuft darauf hinaus, ein Comeback gegen Arsenal vorzubereiten. Die Verletzungsprognose beeinflusst die Aufstellung für die kommenden Champions-League-Spiele.

Auch andere Vereine sind im Fokus der Medien. RB Leipzig spielt gegen Manchester City. Für dieses Match gibt es umfassende Infos zur Übertragung im TV, im Livestream und im Ticker. Die Aufstellungen der Mannschaften werden kurz vor Spielbeginn veröffentlicht. Zuschauer können sich so auf die taktische Ausrichtung der Teams einstellen.