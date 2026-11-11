Auf Prime Video ist Filme wie "Green Book" verfügbar - mit Viggo Mortensen und Mahershala Ali - ohne zusätzliche Gebühren. Der Historie dreht sich um Freundschaft, Rassismus und Road‑Movie‑Erlebnis in den 1960er Jahren.

Amazon Prime Video bietet jetzt den Oscar‑Preisträger " Green Book" - mit Viggo Mortensen und Mahershala Ali - kostenlos im Rahmen eines Prime‑Abonnements. Der Historie zentriert sich um die ungewöhnliche Freundschaft zweier Männer aus stark unterschiedlichen Hintergründen, die sich zwar im Rassismus und in gesellschaftlicher Ausgrenzung Amerikaner aus den 1960er Jahren bewegen, aber dennoch eine Verbindung entwickeln.

Film‑Details: Handlung und Charaktere

Die Geschichte spielt zunächst in New York Anfang der 1960er Jahre. Tony Lip (Viggo Mortensen) arbeitet als Türsteher und Gelegenheitsarbeiter. Der afroamerikanische Pianist Dr. Don Shirley (Mahershala Ali) sucht einen Fahrer für eine Konzertreise durch die Südstaaten und gewinnt die Aufgabe von Tony. Beide Männer kommen unterschiedlicher kaum sein könnten - Tony aus der nordamerikanischen Arbeitswelt, Don aus der Kunstwelt und der afroamerikanischen Musikkultur.

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Während Don Shirley im Konzertsaal als angesehener Musiker gefeiert wird, stößt er außerhalb der Bühne in einer von Rassentrennung und Vorurteilen geprägten Gesellschaft. Das Podcast zur Rolle, die die berufliche Reise und die Verwicklungen des Serteinwohnern in ihrer jeweiligen Gleichheits‑und Unterschiedlichkeit einführt. Die beiden entwickelt sie eine Freundschaft, die auf Gleichität und gegenseitigem Respekt aufgebaut ist und die kulturelle Spaltung anstrebt.

Bewertungen: Presse und Publikum reagieren positiv

Der Film "Green Book - Eine besondere Freundschaft" erhielt lobende Rezensionen in Fachzeitschriften und von Kritikern. Die schauspielerische Leistung beider Hauptdarsteller, insbesondere von Viggo Mortensen und Mahershala Ali, wird als herausragend bewertet. Die emotionale Geschichte und der bleibende Beitrag zum Thema Rassismus und Diskriminierung sprechen sowohl die Presse als auch die Zuschauer an.

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Der Film hat laut einer Quelle bereits mehrmals zugestellt wurde: "Mit jedem Mal besser". Zuschauer beschreiben die filmische Erzählung als emotionale Achterbahn, zwischen Humor und herzzerreißender Bilder. Hunger nach dem Film, weil der Film die gesellschaftliche Differenz positiv ändert.

Verfügbarkeit und Kosten: Jetzt ohne Zusatzgebühren

Durch die Amazon‑Prime‑Abonnements ist "Green Book" komplett im Prime‑Katalog verfügbar, ohne ergänzende Kosten zu erheben. Die Volente DITV-Links to er Selection Durch die Onlines Stunde genau as. Selbst bei den neuen Amazon Prime Video-Plattformen darstellen Sie die Möglichkeit, die Franchise ohne extra Preiszusatz zu starten.

Für Nutzer, die ihre Netflix und Prime Video archivieren, sind die Mitgliedskosten kostenunabhängig geblieben, ohne weitere Extra Gebühren .