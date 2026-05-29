Amazon Prime Video: Über 300 Filme für nur 99 Cent - Unsere Highlights

Am Wochenende bietet Amazon Prime Video eine riesige Auswahl an Filmen zum Leihen für nur 99 Cent. Wir haben die besten Titel aus den Genres Horror, Action und Drama für euch zusammengestellt.

Amazon Prime Video hat an diesem Wochenende eine seiner beliebten 99-Cent-Leihaktionen gestartet, und dieses Mal fällt die Auswahl besonders umfangreich aus. Prime-Mitglieder können aus über 300 Filmen wählen und diese für nur 0,99 Euro ausleihen.

Nach der Ausleihe bleiben die Titel 30 Tage lang verfügbar, und sobald das Streaming beginnt, hat man 48 Stunden Zeit, den Film beliebig oft anzusehen. Angesichts der riesigen Auswahl haben wir uns durch das Angebot gearbeitet und die interessantesten Filme für euch zusammengestellt. Von aktuellen Blockbustern bis zu versteckten Perlen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Besonders hervorzuheben ist, dass die Aktion nur bis Sonntagabend läuft, also solltet ihr schnell zugreifen, wenn ihr euch ein Schnäppchen sichern wollt.

Für Horrorfans gibt es einige echte Leckerbissen. Ganz vorne dabei ist der erst 2026 erschienene Film 'Keeper', der mit seiner düsteren Atmosphäre und packenden Spannung überzeugt. Ebenfalls empfehlenswert ist 'Five Nights at Freddy's 2', der die beliebte Spielreihe auf die Leinwand bringt und mit kreativen Schockmomenten begeistert. Mit rund 60 Horrorfilmen im Angebot lohnt es sich jedoch, die gesamte Liste selbst zu durchforsten, denn auch ältere Klassiker sind vertreten.

Im Actionbereich sticht besonders 'Shadow Chase - Im Netz der Diebe' hervor, ein rasanter Heist-Thriller mit Starbesetzung wie Jesse Eisenberg, Woody Harrelson und Morgan Freeman. Auch wenn es keine ganz großen aktuellen Hits gibt, finden Liebhaber des Genres hier solide Unterhaltung zum Sparpreis. Neben den Genres Horror und Action lohnt sich ein Blick auf die dramatischen und komödiantischen Highlights. Der deutsche Oscar-Beitrag 2026, der mit 4,5 Sternen bewertet wurde, ist ein absolutes Muss für alle, die anspruchsvolle Filme schätzen.

Und für Fans von Jackie Chan hält die Aktion einen seiner besten Filme der letzten Jahre bereit, der gleichzeitig zu den größten Kino-Highlights 2025 zählt. Ein besonderer Tipp ist auch 'Zombieland', ein unterhaltsamer Mix aus Horror und Komödie mit einer beeindruckenden Besetzung. Den Abschluss bildet eine Hommage an 60er-Jahre-Agentenfilme, die weniger Action, aber dafür Stil und Charme bietet. Nutzt die Gelegenheit, euch an diesem Wochenende mit Filmgenuss einzudecken





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