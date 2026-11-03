Amazon Prime Video zeigt 17 Champions-League-Spiele in der Saison 2026/27

Amazon Prime Video überträgt 17 Champions-League-Partien live, darunter das Finale. DAZN dominiert den restlichen Sendekalender. details zum Zeitplan und zur Testphase finden Sie hier.

Amazon Prime Video behält sich für die kommende Spielzeit 2026/27 eine klare Position im Wettbewerb um die Live-Rechte der Champions League vor. Der Streamingdienst wird insgesamt genau 17 Partien des europäischen Top-Wettbewerbs exklusiv im Livestream übertragen. Diese strategische Ausrichtung ermöglicht es Fans, eine selektive Auswahl der Highlights zu verfolgen, während der Großteil der Wettbewerbsbegegnungen bei dem Konkurrenten DAZN zu finden ist.

Verteilung der Rechte auf Amazon und DAZN

Jeweils eine Spielpartie pro Spieltag wird dienstags bei Amazon Prime Video ausgestrahlt, während die restlichen Begegnungen exklusiv bei DAZN im Pay-TV und Livestream verfügbar sein werden. Diese Aufteilung stellt sicher, dass Amazon Prime Video eine konstante Präsenz im Kalender der UEFA hat, ohne den überwiegenden Teil der Spiele abdecken zu müssen. Für Zuschauer bedeutet dies, dass sie für den kompletten Wettbewerb entweder ein Abo bei DAZN benötigen oder sich auf die ausgewählten Amazon-Partien beschränken müssen.

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Ein besonderer Höhepunkt in der Rechteverteilung ist das Finale der Champions League. Dieses entscheidende Match wird nicht exklusiv bei einem Anbieter liegen, sondern sowohl auf Amazon Prime Video als auch bei DAZN zu sehen sein. Somit profitieren Zuschauer bei beiden Plattformen von der Möglichkeit, den Krönungsmoment des Wettbewerbs live zu erleben. Insgesamt summiert sich die Anzahl der von Amazon Prime Video übertragenen Spiele auf genau 17 Partien in der gesamten Saison.

Zeitplan und konkrete Spielpaarungen

Für die Fans, die den Livestream von Amazon Prime Video nutzen möchten, stehen bereits konkrete Termine zur Verfügung. Eines der erwarteten Highlights ist das Duell zwischen FC Arsenal und Borussia Dortmund. Dieses Spiel ist fest für den 4. November 2026 um 21:00 Uhr geplant. Solche klaren Zeitpläne helfen den Zuschauern, ihre Termine vorab zu planen und die bevorzugten Teams nicht zu verpassen. Die Ausstrahlung dieser Partien erfolgt in hoher Qualität und bietet eine Alternative zu den traditionellen Fernsehsendern.

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Die Auswahl der Spiele durch Amazon Prime Video konzentriert sich auf attraktive Paarungen, die ein hohes Interesse bei den Fußballfans wecken. Die Kombination aus topaktuellen Gruppen- oder K.o.-Phasen-Spielen sorgt für eine kontinuierliche Steigerung der Aufmerksamkeit. Durch die feste Zuordnung von Dienstagsspielen entsteht ein verlässlicher Rhythmus, an den sich die Zielgruppe gewöhnen kann. Dies unterstützt auch die langfristige Bindung der Nutzer an die Streaming-Plattform.

Angebote für Neukunden und Testphase

Für Personen, die noch kein Abo bei Amazon Prime Video haben, wird das Angebot besonders attraktiv gestaltet. Neukunden können das Streaming-Angebot für 30 Tage kostenlos testen. Diese Frist ermöglicht es den Interessenten, die Übertragung der Champions-League-Spiele ohne finanzielle Risiken zu erleben. Die Nutzung dieser Testphase ist flexibel gestaltbar und richtet sich an Nutzer, die das Angebot vorab bewerten möchten.

Dabei ist es möglich, das Abo bereits direkt nach Abschluss der Registrierung wieder zu kündigen. Somit können Nutzer Amazon Prime 30 Tage komplett kostenlos nutzen, ohne dass etwaige Mehrkosten entstehen. Diese Strategie senkt die Einstiegshürde erheblich und erlaubt es den Zuschauern, die Qualität des Streams und die Benutzeroberfläche kennenzulernen. Im Gegenzug dazu wird die Plattform profitabel, indem sie die Umwandlung zahlreicher Testnutzer in dauerhaft zahlende Kunden anstrebt.

Aktuelle Entwicklungen beim FC Bayern München

Neben den reinen Übertragungsrechten gibt es auch bewegende Entwicklungen bei den teilnehmenden Vereinen. Beim FC Bayern München steht Torwart Manuel Neuer vor einem entscheidenden Test. Dieser Test ist relevant für sein Comeback in der Champions League gegen den FC Arsenal. Die Verfassung der Schlüsselspieler hat direkten Einfluss auf die Spannung und das Ergebnis der übertragenen Partien.

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Die Konzentration auf solche individuellen Entwicklungen wie das Comeback von Manuel Neuer erhöht den narrativen Wert der Übertragungen. Zuschauer, die nicht nur das Spiel selbst, sondern auch die dahinterliegenden Geschichten verfolgen wollen, finden bei Amazon Prime Video zusätzliche Anreize. Die Kombination aus sportlicher Action auf dem Platz und den persönlichen Entwicklungen der Stars macht die Übertragungen zu einem umfassenden Event für Fußballbegeisterte.