Amazon Prime Video strahlt in der Champions League Saison 2026/27 insgesamt 17 Partien live aus. Erfahren Sie hier Details zum Umfang des Senderechts und zur Nutzung bei DAZN.

Der Streamingdienst Amazon Prime Video sichert sich auch in der kommenden Champions League Saison 2026/27 eine feste Position im deutschen Übertragungsrechte-Mix. Insgesamt werden 17 ausgewählte Spiele der europäischen Eliteveranstaltung live im Internet verfügbar sein, was einen klaren Schwerpunkt auf die digitale Nutzung der sportlichen Highlights setzt. Dies schließt sowohl reguläre Gruppenspielpartien als auch das große Finale der Kontinentalmeisterschaft ein.

Für die Zuschauer bedeutet diese Aufteilung, dass sie nicht mehr auf einen einzelnen Anbieter angewiesen sind, um die wichtigsten Begegnungen zu verfolgen. Während die absolute Mehrzahl der Begegnungen weiterhin exklusiv bei DAZN im Pay-TV und im Livestream zu sehen sein wird, übernimmt Amazon Prime Video eine spezifische Rolle für ausgewählte Termine. Diese strategische Verteilung ermöglicht es sportbegeisterten Kunden, je nach Abostruktur auf unterschiedliche Plattformen zuzugreifen.

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Umfang der Übertragungsrechte und Spielplan

Amazon Prime Video überträgt jeweils eine Partie pro Spieltag dienstags live. Diese konstante Wiedergabe von zehn bis elf Spiele im Verlauf der Gruppenphase und der darauf folgenden Runden sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Angebots auf den Diensten. Insgesamt summiert sich die Anzahl der von Amazon ausgestrahlten Champions-League-Partien auf 17 Spiele, was eine signifikante, aber begrenzte Anzahl im Vergleich zum Gesamtfeld darstellt.

Ein besonderer Highlight-Charakter fällt dem Endspiel zu, welches nicht nur bei DAZN, sondern auch auf Amazon Prime Video simultan oder parallel übertragen wird. Diese Doppelverteilung für das prestigeträchtigste Spiel der Saison unterstreicht die hohe Bedeutung, die Amazon dem Event beimißt. Zuschauer haben somit die Wahl, ob sie das Finale über den Pay-TV-Kanal oder den Streaming-Dienst verfolgen möchten, was die Reichweite des Ereignisses maximal erhöht.

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Zugangsoptionen und Testphasen für Kunden

Für Zuschauer, die kein bestehendes Abonnement bei Amazon Prime Video besitzen, bietet der Anbieter eine attraktive Möglichkeit zur Probe an. Neukunden können das Angebot für einen Zeitraum von 30 Tagen kostenlos testen, was es ermöglicht, die Live-Übertragungen risikofrei zu erleben. Diese Frist gibt Nutzern ausreichend Zeit, die Plattform und die Bildqualität der Champions-League-Spiele zu evaluieren.

Die Flexibilität dieser Testphase ist ein wesentlicher Verkaufsargument, da das Abo jederzeit direkt nach dem Abschluss wieder gekündigt werden kann. Dadurch entstehen den Nutzern keine fortlaufenden Mehrkosten oder Verpflichtungen über den Testzeitraum hinaus. Somit lässt sich Amazon Prime für den Zeitraum der interessanten Spiele nutzen, ohne eine langfristige Bindung einzugehen oder unerwünschte monatliche Gebühren zu generieren.

Konkrete Spielpaarungen und Zeitpunkte

Ein konkretes Beispiel für die live übertragenen Partien ist das Spiel zwischen Inter Mailand und dem VfB Stuttgart. Solche Begegnungen sind Teil des Plans, der zeigt, wie die Rechteverteilung im Detail aussieht. Die genauen Startzeiten und Übertragungswege sind dabei so gestaltet, dass sie mit dem regulären Champions-League-Spielplan übereinstimmen.

Zusätzliche Informationen zu den Aufstellungen und weiteren Details rund um die Spiele wie Inter Mailand gegen VfB Stuttgart sind direkt vor dem Anpfiff verfügbar. Zuschauer können sich über den Livestream, das traditionelle Fernsehen sowie Ticker-Informationen auf dem Laufenden halten. Diese multimodale Abdeckung stellt sicher, dass keine Information verloren geht, unabhängig davon, welche Plattform man zur Verfolgung der Partie gewählt hat.