Ihr möchtet euren Amazon Profil Link teilen, um anderen eure Rezensionen und Bewertungen zu zeigen? Der Link zu eurem öffentlichen Amazon-Profil...

Ihr möchtet euren Amazon Profil Link teilen, um anderen eure Rezensionen und Bewertungen zu zeigen? Der Link zu eurem öffentlichen Amazon-Profil ist nicht sofort sichtbar, aber mit ein paar Klicks schnell gefunden.

Wir zeigen euch, wie ihr eure Profil-URL im Browser und in der App kopiert und teilt. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. auf, während ihr bei Amazon eingeloggt seid.

Advertisement

Advertisement

Die URL in der Adressleiste ist euer Profil-Link, den ihr kopieren und teilen könnt. In diesem Bereich könnt ihr zum Beispiel ein Foto hochladen oder einen Beschreibungstext anlegen. Daneben seht ihr hier eure Community-Aktivitäten. Dazu gehören abgegebene Bewertungen und verfasste Rezensionen.