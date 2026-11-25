Amazon senkt den Preis der Battle-Cat-Actionfigur von Masters of the Universe drastisch auf einen Angebotspreis von 13,99 Euro. Das ursprüngliche Modell ist nun deutlich günstiger erhältlich für Fans der Franchise.

Amazon reduziert aktuell die Preise für actionreiche Sammlerstücke aus der Welt von Masters of the Universe. Die Figur des legendären Reittiers Battle Cat ist im Online-Handel für 13,99 Euro erhältlich. Dies entspricht einer drastischen Preissenkung von 44 Prozent im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung von 24,99 Euro. Fans haben somit die Möglichkeit, sich eine hochkarätige Figur direkt nach Hause bestellen zu lassen.

Preisvergleich und Wettbewerbsanalyse

Ein Blick auf den Wettbewerb zeigt, dass andere Händler höhere Preise für ähnliche Artikel verlangen. Der Drogerie- und Lebensmittelfilialist Müller bietet die Battle-Cat-Figur aktuell für 19,99 Euro an. Kunden müssen bei Bestellungen im Müller-Onlineshop jedoch zusätzliche Versandkosten in Betracht ziehen. Dies macht das Angebot von Amazon auf den ersten Blick attraktiver, da der Endpreis für den Kunden niedriger ausfällt und oft kein zusätzlicher Versandkostenposten anfällt.

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Funktionen und Spielspaß

Die reduzierte Actionfigur bietet weit mehr als nur eine statische Darstellung. Über einen integrierten Knopf lassen sich fünf verschiedene Tigerbrüller aktivieren, was den Spielspaß erheblich steigert. Zudem verfügt das Reittier über eine funktionale Beißmechanik. Mit sechs Bewegungspunkten lässt sich die Figur in diverse Kampfposen bringen und ist rund 28 Zentimeter lang.

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Kombinierbarkeit und Sammlerwert

Laut Hersteller ist die Figur mit einer Höhe von etwa zwölf Zentimetern speziell für das Zusammenspiel mit anderen Figuren konzipiert. Sie passt harmonisch zu den rund 14 Zentimeter großen Masters of the Universe-Menschenfiguren. Sammler und Kinder können die Kämpfe aus dem Universum von Eternia direkt nachspielen oder eigene Geschichten um He-Man und seinen Tiger erschaffen. Die Kombination mit weiteren separat erhältlichen Figuren ermöglicht endless Varianten.

Zukunftspläne und Filmadaptation

Die Verfügbarkeit dieser Figur kommt zu einem Zeitpunkt, der für die Fans besonders spannend ist. Fast vierzig Jahre nach der ersten Realverfilmung der Masters of the Universe-Storyline erwartet die Gemeinschaft im Juni 2026 eine Neuverfilmung im Kino. Die aktuelle Reduzierung bietet die perfekte Gelegenheit, sich die Welt von He-Man ins heimische Wohnzimmer zu holen, falls man den Kinostart im Jahr 2026 verpasst hat. Die Qualität, das Aussehen und die technischen Funktionen der Figur überzeugen laut Herstellerangaben besonders.