Der Nicolas-Biografie-Film "eXistenZ" wird bis zum 12. Juni aus dem Amazon Prime‑Video-Angebot entfernt und geht in die selektive Archivierung. Diese Entscheidung schneidet die Unterhaltungserfahrung für Fans des Stuh, Moneyless Visual Fiction

Der seit 1999 bekannte Sci‑Fi‑Thriller "eXistenZ" von Regisseur David Cronenberg wird nach neun Tagen aus dem Amazon‑Prime‑Video‑Abo entfernt. Dies bedeutet, dass Abonnenten bis spätestens 12. Juni noch Zugriff haben, danach wird der Film nicht mehr verfügbar sein.

Entscheidungshintergrund und Ablauf

Amazon kündigte die Abschiebung an, weil die Lizenzvereinbarung mit dem Filmproduzenten ausgelaufen ist und keine Verlängerung mehr vereinbart wurde. Die Entscheidung wurde in einer Pressemitteilung vom 4. Juni bekanntgegeben. Nutzer, die vorher über Amazon Prime влаderketed, bezahlen, verlieren somit die Möglichkeit, "eXistenZ" aus dem Angebot zu streamen.

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Reaktionen der Regisseure und Schauspieler

David Cronenberg erklärte in einem kurzen Statement, dass er die Entscheidung respektiere, jedoch die Arbeit möchte er als Teil der Kultfilme festhalten. Jude Law und Jennifer Jason Leigh drückten ihre Dankbarkeit für die Jahre des Streaming‑Zugangs aus, betonten aber, dass Fans alternative Medien suchen sollten. Die beiden betonten, dass die Thematik von Körper, Virtualität und Realität selbst heute noch relevant sei.

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Auswirkungen für Zuschauer und Streaming‑Markt

Die Massenauslieferung aus dem Amazon‑Katalog könnte das Streaming‑Verhalten von Nutzern anpassen, indem mehr Wert auf "Do‑It‑Now"-Modelle gelegt wird. Seit der Ankündigung sind Subscriptions von filmbasierten Streaming‑Plattformen wie Prime Video und Netflix in hochstabilen Zahlen. Nutzer, die an "eXistenZ" interessiert sind, werden sich zunehmend auf DVD‑Verleih oder andere digitales Kaufangebot richten. Gleichzeitig könnte die Nachfrage nach Remastered‑Klassik‑Filmen steigen, wenn Streaming-Services auf ähnliche Lizenzknappheit reagieren.

Amazon reagiert darauf durch einen Hinweis, dass weitere Artikel aus dem 90er‑Jahrraum in Zukunft ebenfalls aus dem Dienst entfernt werden könnten, wenn die Rechteverträge nicht verlängert werden.