Amazon setzt "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" mit Staffel 3 fort

Mit vier neu erscheinenden Episoden startet die dritte Staffel von "Die Ringe der Macht" am 11.November 2026. Der Neustart verspricht neue Handlungsstränge, satte Action und einen Tieferstau in Mittelerde."

Amazon Prime Video hat die dritte Staffel von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" am 11. November 2026 veröffentlicht. Die ersten vier Folgen, die für die Kritik bereits eingesehen wurden, versprechen neue Charaktere, mehr Action und einen stärkeren Fokus auf die epische Geschichte von Mittelerde.

Neue Handlungsstränge - Was wird in Staffel 3 gezeigt?

Die dritte Staffel setzt den Krieg gegen Sauron fort, in dem die Dunkle Macht bereits weite Teile Mittelerdes unterjocht hat. Sauron baut neue Bündnisse mit Menschenreichen auf, während nur noch die Elben in Lindon und Bruchtal kämpfen. Die Handlung bleibt fokussiert: die Staffel eröffnet mit Saurons Komplizen, begleitet von einem Höhepunkt in Bruchtal, und erkundet in der zweiten Folge die Insel Númenor vor der Antwort Geralt und Lothlorien in späteren Folgen.

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Ein zentraler Punkt ist die Vorbereitung Saurons auf die Vollendung des Einen Rings. Während Sauron gegenwärtig die Herrschaft über elf Ringe ausübt, versucht er, die letzte Komponente für einen Meisterring zu erlangen, der die Macht über alle Ringe bündeln würde. Diese Bedrohung schafft den Grundstein für die darauffolgenden Konflikte.

Visuelle Qualität und Kampf‑Choreografie - Was hebt die Serie aus?

Die Serie investiert gezielt in die aufwendig gestalteten Kostüme, Waffen und Sets. Kostüme, die in früheren Staffeln bereits tentakulär waren, wirken in Staffel 3 noch glaubwürdiger. Die New Sylvia Erté Effekte besonders bei den Ork‑Masken werden als "lebensecht" beschrieben. Charlotte Brändström, Regisseurin der neuen Staffel, setzt ihr Augenmerk auf markante Kampfsequenzen mit einer Mischung aus Choreografie, langen Plansequenzen und stilisierten Schnitten.

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Eine Szene in Wuxia-ähnlichem Stil, ein schwereloses Schwertkampf-Duett und ein spektakulärer Kampf vor einem bodenlosen Abgrund zeugen von der ambitionierten Spielweise bei der visuellen Umsetzung. Die Action wird als ein wesentlicher Beitrag zur Anerkennung der Serie hervorgehoben, insbesondere im Vergleich zu bisherigen Episoden, die punktuell überzeugungsfähig waren.

Spielerische Leistungen - Wer zieht die Zuschauer in den Bann?

Die Schauspieler*innen wirken besonders in den Charakterinteraktionen. Adam Young im Hauptszenario als Marnûkh liefert wiederholt hohe Konflikte und spricht die Zuschauer an. Die Rolle der Harfüße bleibt in Staffel 3 aktuell unbeteiligt, während die Schlüsselfiguren - ähnlich wie Frodo, Sam und Gollum - wichtige Wege beschreiten müssen, um Vertrauen aufzubauen. Die spürbare Dynamik zwischen den Darstellern wird als Stütze der dritten Staffel betrachtet.

Die ausgedruckte Weiterentwicklung der Serie entsteht sowohl durch neue Inhalte als auch durch die erneute Betonung der ohnehin erstklassigen Visualisierung von Mittelerde. Zuschauer, die die Serie bis hin zu dieser Staffel verfolgt haben, werden die tiefere Handlung und die kunstvoll aufbereiteten Actionsequenzen als hochwertiges Erlebnis empfinden.

Veröffentlichungsplan - Wann kommen die nächsten Folgen?

Die ersten vier Episoden wurden auf einen Freitag in die Reihenfolge gelegt: 11. November 2026 für Episode 1-4, 18. November 2026 für Episode 5-6 und 25. November 2026 für die letzten beiden Folgen der Staffel. Der Streaming-Anbieter hat die Fortsetzung so gestaltet, dass das Publikum die Story schnell verfolgen kann, wobei die Publikumszahlen für die kommende Staffel im Fokus bleiben.