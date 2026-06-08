Die achtteilige erste Staffel von 'Every Year After' wird weltweit gleichzeitig veröffentlicht und setzt auf eine Mischung aus Nostalgie und modernem Stil.

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Die achtteilige erste Staffel wird weltweit gleichzeitig veröffentlicht, sodass ihr alle Folgen direkt zum Start anschauen könnt. Im Zentrum steht die Liebesgeschichte von Percy und Sam, die sich über mehrere Jahre entwickelt und immer wieder neu auf die Probe gestellt wird. Die Handlung spielt in der fiktiven Küstenstadt Barry's Bay und verfolgt die Verbindung zwischen Percy und Sam über einen längeren Zeitraum hinweg.

Im Mittelpunkt stehen nicht nur romantische Spannungen, sondern auch die Frage, wie frühere Entscheidungen ein späteres Wiedersehen prägen können. Die Serie setzt dabei auf eine Mischung aus Nostalgie und modernem Stil. In den Hauptrollen sind Sadie Soverall als Percy und Matt Cornett als Sam zu sehen. Ergänzt wird das Ensemble unter anderem von Aurora Perrineau, Abigail Cowen und Elisha Cuthbert.

Die Adaption stammt von Amy B. Harris, die auch als Showrunnerin fungiert. Unterstützt wird die Produktion von der Buchautorin Carley Fortune sowie weiteren ausführenden Produzent*innen. Amazon setzt mit 'Every Year After' auf eine Buchverfilmung, die bereits mit ihrer Vorlage eine große Fangemeinde erreicht hat. Die Kombination aus romantischer Liebesgeschichte und der Verfilmung eines beliebten Buches soll sicherstellen, dass die Serie bei den Zuschauern gut ankömmt.

Hinzu kommt der klare Binge-Ansatz: Statt wöchentlich neuer Folgen gibt es die komplette Staffel direkt zum Start. Damit reiht sich die Serie in die aktuellen Prime-Video-Strategien ein, die auf auffällige Stoffe mit breiter Zielgruppe setzen. Die Serie soll sicherstellen, dass die Zuschauer nicht nur eine gute Geschichte sehen, sondern auch eine Möglichkeit haben, sich in die Welt der Figuren einzufühlen.

Die Kombination aus romantischer Liebesgeschichte, der Verfilmung eines beliebten Buches und dem klaren Binge-Ansatz soll sicherstellen, dass die Serie bei den Zuschauern gut ankömmt





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