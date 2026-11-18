Jeff Bezos bestaetigt die Wahl von Robert Pattinson zum neuen James Bond durch Amazon und MGM. Hintergrund sind Filmtests und die Uebernahme von MGM.

Jeff Bezos hat im Rahmen eines Interviews auf der Plattform " Semafor" die offizielle Auswahl von Robert Pattinson für die Hauptrolle des James Bond bestätigt. Der Gründer von Amazon nutzte die Bühne, um Einblicke in den Entscheidungsprozess der Amazon MGM Studios zu geben, nachdem das Unternehmen 2022 das traditionelle Bond-Studio MGM erworben hatte. Die Entscheidung markiert einen signifikanten Wandel für die mehr als 60 Jahre alte Filmreihe unter der neuen Kontrolle von Amazon.

Auswahlprozess und finale Kandidaten

Jeff Bezos schilderte den intensiven Suchprozess, der zu Pattinson führte. Zuerst wurden aus einer größeren Gruppe von Bewerbern fünf Finalisten ausgewählt. Diese fünf Schauspieler durchliefen einen speziellen Testprozess, der von Bezos als "altmodische Filmtests" beschrieben wurde. Bei diesen Proben drehte man jeweils drei verschiedene Szenen mit jedem der Kandidaten.

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Die Tests zeichneten sich durch hohe Authentizität aus. Es wurden komplette Kostüme getragen und echte Kulissen genutzt. Andere Schauspieler wirkten bei den Proben mit, um die Dynamik und Chemie der potentiellen Darsteller zu prüfen. Dies sollte sicherstellen, dass die Wahl nicht auf bloßer Popularität beruhte, sondern auf der schauspielerischen Eignung für die ikonische Rolle.

Bezos' anfängliche Zweifel und finale Entscheidung

Laut Jeff Bezos gab es anfangs leichte Vorbehalte gegenüber Robert Pattinson. Das lag hauptsächlich daran, dass der 40-jährige Darsteller aus Filmen wie "Twilight" und "Batman" bereits sehr berühmt war. Die Sorge bestand darin, dass seine öffentliche Persona die Identifikation mit der Figur James Bond beeinträchtigen könnte. Diese Bedenken wurden jedoch durch die Ergebnisse der Filmtests entkräftet.

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Am Freitag verbrachte man mehrere Stunden damit, die Filmproben aller Finalisten sorgfältig zu sichten. Jeff Bezos betonte, dass alle fünf Kandidaten großartige Leistungen gezeigt hätten. Doch Robert Pattinson habe etwas Besonderes an sich, das ihn von der Konkurrenz abhob. Das Fazit war eindeutig: "Er ist James Bond." Diese Einschätzung führte zur finalen Entscheidung, Pattinson die Rolle zu geben.

Kontext der MGM-Übernahme durch Amazon

Hinter der Besetzung steht die strategische Neuausrichtung der Filmproduktion durch Amazon. Das Unternehmen hatte MGM im Jahr 2022 übernommen. Damit verbunden war nicht nur der Erwerb der Rechte, sondern auch die traditionelle Mitproduktions- und Vertriebsrolle von MGM bei den Bond-Filmen. Diese Geschichte verbindet das Studio seit Jahrzehnten mit der Spionagereihe.

Anfang des vergangenen Jahres übernahmen die Amazon MGM Studios auch die kreative Kontrolle über die gesamte Filmreihe. Obwohl Jeff Bezos den Chefposten bei Amazon bereits vor Jahren verlassen hat, bleibt er als Gründer und großer Anteilseigner ein einflussreiches Gewicht bei der Konzernstrategie. Seine Aussagen unterstreichen die Bedeutung, die Amazon der neuen Richtung der Bond-Filme beimisst.

Historischer Kontext der Bond-Besetzung

Die Wahl von Robert Pattinson ist Teil einer langen Tradition, bei der jede Generation einen neuen Darsteller für James Bond findet. Die Intensität der Prüfung unter Jeff Bezos zeigt jedoch, wie hoch die Erwartungen an die neue Ära sind. Die Kombination aus der etablierten Markenstärke von MGM und der digitalen Reichweite von Amazon soll die Franchise für ein neues Publikum öffnen.

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Die Tatsache, dass Bezos öffentlich über den Prozess spricht, ist ungewöhnlich. Normalerweise bleiben solche internen Entscheidungen bis zur offiziellen Ankündigung durch das Studio vertraulich. Die Transparenz auf "Semafor" dient wahrscheinlich auch der internen und externen Kommunikation über die Qualitätssicherung bei Amazon MGM Studios. Sie signalisiert, dass auch bei großen Stars und hohen Budgets der Fokus auf der passgenauen Besetzung liegt.