Zehn Geräte gleichzeitig anschließen, Smartphone und Tablet per USB laden und dabei noch die Hardware vor Überspannung schützen – das verspricht...

Zehn Geräte gleichzeitig anschließen, Smartphone und Tablet per USB laden und dabei noch die Hardware vor Überspannung schützen – das verspricht die Ucomen-Steckdosenleiste bei Amazon.

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Der reguläre Preis liegt bei 30,59 Euro – ihr spart also knapp sechs Euro. Die Leiste ist TÜV/GS-zertifiziert und bringt neben zehn Schuko-Steckdosen auch zwei USB-A- und einen USB-C-Anschluss mit 20 Watt Schnellladefunktion mit. Die Steckdosenleiste richtet sich an alle, die am Schreibtisch, im Home-Office oder am Gaming-Setup viele Geräte gleichzeitig betreiben. Das 1,5 Meter lange Kabel ist ausreichend dimensioniert, und die Leiste lässt sich dank Aufhängelöchern auch an der Wand montieren.