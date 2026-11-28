Günstige Klemmbausteine, die es so nicht bei Lego gibt.

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Wer auf der Suche nach einem Militärmodell aus Klemmbausteinen ist, muss nicht zwingend tief in die Tasche greifen. Amazon bietet aktuell den M38-B0686-Panzer von Hersteller Sluban für 16,90 Euro an ( Ein potenzielles Manko: Für Bestellungen unter 49 Euro ist der Versand auf Amazon nur für Prime-Abonnenten kostenlos. Noch kein Mitglied? Dann könnt ihrDas Set enthält 347 Teile und ist 15,3 Zentimeter lang.

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Zusätzlich sind Extras enthalten, wie ein Fass, eine Panzersperre und eine Kiste für Waffen. Laut Herstellerangaben ist es für Kinder ab 8 Jahren geeignet. Die Steine sollen mit Klemmbausteinen anderer Hersteller kompatibel sein. Wer gerne Militärfahrzeuge aus Klemmbausteinen baut, muss zu anderen Herstellern als Lego greifen.