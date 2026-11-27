Die besten Beifahrer sind oft die, die sich während der Fahrt zurückhalten.

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Manche elektronischen Helfer wollt ihr im Auto aber trotzdem nicht mehr missen, denn sie warnen euch vor Gefahren und können teure Strafzettel verhindern. Wenn ihr viel und gerne mit dem Auto unterwegs seid, dann seid ihr regelmäßig Gefahren ausgesetzt. Seien es Störungen auf der Straße, Unfälle oder ganz einfach Blitzer.

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Wollt ihr besser informiert sein, was auf eurer Strecke passiert, könnt ihr euch aktuell elektronische Beifahrer günstiger holen:Geräte dieser Art funktionieren als eine Art Fernbedienung für eine spezialisierte App auf dem Smartphone. Im Auto platziert, verbinden sie sich per Bluetooth automatisch mit dem Handy und nutzen dessen GPS- und Internetverbindung. Die eigentliche Leistung liegt in der großen, von Nutzern gepflegten Datenbank der zugehörigen App.