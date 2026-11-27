Amazon hat mehrere Pokémon-Kartendecks im Preis gesenkt – darunter Weltmeisterschaftsdecks mit Profi-Strategien und sofort spielbare ex-Decks.

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Amazon bietet aktuell mehrere Pokémon-Kartendecks im Rahmen des Black Friday zu reduzierten Preisen an. Im Angebot sind sowohl die Weltmeisterschaftsdecks 2024 als auch drei verschiedene Deluxe-Kampfdecks mit ex-Pokémon:Die Decks richten sich an unterschiedliche Spielertypen. Während die Weltmeisterschaftsdecks eine kartengenaue Nachbildung der Strategien echter WM-Teilnehmer aus 2024 bieten, sind die Deluxe-Kampfdecks eher für den Einstieg oder das Ausprobieren neuer Taktiken gedacht. Alle Decks enthalten 60 Karten und umfangreiches Zubehör wie Deckbox, Spielunterlage, Münze und Schadensmarken.

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Zusätzlich liegt jedem Deck eine Code-Karte für das digitale Pokémon-Sammelkartenspiel-Live bei. Die Weltmeisterschaftsdecks bieten einen besonderen Reiz für Sammler und alle, die sich für kompetitive Strategien interessieren. Neben dem vollständigen Deck mit den exakten Karten der WM-Teilnehmer Sakuya Ota und Jesse Parker gibt es einen speziellen Pin, eine WM-Münze, ein Poster und ein Strategieheft. Der Haken: Die Karten haben eine limitierte Rückseite und sind deshalb nicht für offizielle Turniere zugelassen.