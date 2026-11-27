Wer bei Amazon sparen will, bekommt gerade einen seltenen Doppelrabatt: Auf ausgewählte, bereits reduzierte, geprüfte B-Ware zieht Amazon an der...

Wer bei Amazon sparen will, bekommt gerade einen seltenen Doppelrabatt: Auf ausgewählte, bereits reduzierte, geprüfte B-Ware zieht Amazon an der Kasse noch einmal 15 Prozent ab – automatisch, ohne Code.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Amazon gibt in der Kategorie „Retourenkauf“ zusätzliche Rabatte auf bereits reduzierte Produkte.

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Dabei werden Artikel, die bestellt, ausgepackt und wieder zurückgeschickt wurden, nach einer Prüfung als B-Ware vergünstigt angeboten.sind die Preise für einige dieser Retouren weiter reduziert. Bei bestimmten Produkten werden 15 Prozent zusätzlich an der Kasse abgezogen, eine Übersicht dafür findet ihr auf der. Das Angebot gilt vom 19. November, 9:00 Uhr bis 30.