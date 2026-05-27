Amazon veröffentlicht Teaser-Trailer für Spin-off "Vought Rising" von "The Boys"

Amazon hat den ersten Teaser-Trailer für das Spin-off "Vought Rising" von "The Boys" veröffentlicht. Das Spin-off spielt in den 1950er-Jahren und zeigt die Anfänge von Vought International und den Superheld*innen-Wunsch.

Kaum ist das große Finale von " The Boys " über die Bühne gegangen, steht bereits das nächste Spin-off mit " Vought Rising " an. Dazu gibt es jetzt den ersten Teaser-Trailer .

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Im Grunde wussten aber alle, dass Staffel 5 nur auf eine Weise enden kann; nur mit dem Unterschied, dass Showrunner Eric Kripke tatsächlich da hingegangen ist, wohin sich andere Produktionen über Superheld*innen gar nicht erst trauen.

Dort hatte man schließlich die Hoffnung, dass die Geschichte von Marie Moreau (Jaz Sinclair) und Co. noch nicht auserzählt sein würde. Glücklicherweise müssen Fans nicht auf das "The Boys"-Universum beziehungsweise auf das Vought Cinematic Universe (VCU) verzichten, denn mit "The Boys: Mexico" und "Vought Rising" stehen bereits zwei weitere Spin-off-Serien an der Startlinie. Zumindest für die Fans, die "The Boys"-Serie lieben und die Geschichte von Vought International und den Superheld*innen lieben.

Denn "Vought Rising" geht viele, viele Jahre zurück in die 1950er-Jahre und zeigt die Anfänge von Vought International. Was nach außen hin als strahlende Zukunft für die Menschheit präsentiert wurde, war schon immer im Kern ein verrotteter Wunsch nach unendlicher Macht.

Auch wenn sich der Großteil der Fans mit Sicherheit auf "Vought Rising" freuen dürfte, gibt es auch kritische Stimmen, die es nicht begrüßen, dass so kurz nach dem eigentlich großen "The Boys"-Finale bereits die nächste Produktion vor der Veröffentlichung steht. Neben Jensen Ackles als Soldier Boy und Aya Cash als Clara Vought sind in weiteren Rollen Elizabeth Posey als Private Angel, Mason Dye als Bombsight, Will Hochman als Torpedo sowie Rohan Mead, Glenda MacInnis, Clem McIntosh und Katherine Winter mit von der Partie.

"Vought Rising" soll die Geschichte von Vought International und den Superheld*innen in den 1950er-Jahren erzählen und zeigen, wie die Anfänge des Unternehmens und die Anfänge des Superheld*innen-Wunsches einhergingen. Es ist eine weitere Geschichte, die in dem "The Boys"-Universum spielt und die Fans des Originals begeistern könnte





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