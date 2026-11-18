Jeff Bezos bestätigt die Entscheidung von Amazon MGM Studios. Rob Pattinson erhält die Rolle des 007 nach intensiven Filmtests und einer engen Auswahl.

Jeff Bezos hat während eines Interviews auf der Bühne für die Nachrichtenwebsite Semafor offiziell bestätigt, dass Amazon die Entscheidung getroffen hat, Rob Pattinson als den neuen James Bond zu besetzen. Der 40-jährige Schauspieler, der international durch seine Rollen in den Filmreihen Twilight und Batman bekannt wurde, hat die Rolle des britischen Geheimdienstagenten erhalten. Diese Entwicklung markiert einen wichtigen Meilenstein für die MGM-Studios, die 2022 von Amazon übernommen wurden und traditionell für die Produktion und den Vertrieb der Bond-Filme verantwortlich waren.

Kreative Kontrolle durch Amazon übernommen

Seit Anfang des vergangenen Jahres üben die Amazon MGM Studios die volle kreative Kontrolle über die langjährige Filmreihe aus. Obwohl Jeff Bezos das operative Tagesgeschäft bei Amazon bereits vor Jahren an die aktuelle Führungsmannschaft übergeben hat, behält er als Gründer und großer Anteilseigner einen erheblichen Einfluss auf strategische Großprojekte des Konzerns. Die Übernahme von MGM bot Amazon nicht nur ein umfangreiches Filmar archiv, sondern auch die exklusive Hoheit über das wohl berühmteste Spionagenarrative der Popkultur. Diese strukturelle Veränderung ermöglichte es den neuen Inhabern, die Richtung der kommenden Filme selbstbestimmt und ohne externe Zwänge zu gestalten.

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Intensive Auswahlverfahren mit fünf Finalisten

Der Prozess zur Findung des neuen Schauspielers war langwierig und sorgfältig. Jeff Bezos erzählte, dass man zunächst aus einer größeren Gruppe von Kandidaten eine Vorauswahl traf und schließlich fünf Finalisten benannte. Um die Eignung der Schauspieler zu prüfen, führte man altmodische Filmtests durch, bei denen komplette Kostüme getragen und echte Kulissen genutzt wurden. Die Finalisten agierten dabei in Szenen mit anderen bekannten Schauspielern, um die Chemie und die schauspielerische Dynamik im realen Set-Environment zu testen. Mit jedem der fünf Bewerber wurden insgesamt drei verschiedene Szenen gedreht, um eine umfassende Bewertung zu ermöglichen.

Neben Rob Pattinson umfasste die enge Auswahl weitere britische Schauspieler, die ebenfalls international renommiert sind. Das US-Branchenmagazin Deadline listete die verbliebenen Bewerber detailliert auf. Zu den Konkurrenten um die Rolle zählten Nicholas Hoult, der unter anderem für seine Auftritte in den X-Men-Filmen bekannt ist, sowie Jack Lowden, dessen Karriere durch Rollen in Dunkirk und Slow Horses geprägt ist. Auch Josh O'Connor, bekannt aus Disclosure Day und Challengers, sowie Callum Turner, der durch Masters Of The Air auffiel, gehörten zu den Kandidaten. Sämtliche Finalisten sind britischer Herkunft, was eine klare Prämisse der Casting-Entscheidung widerspiegelt.

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Bebotische Vorbehalte und finale Entscheidung

Jeff Bezos räumte ein, dass man anfangs gewisse Vorbehalte gegenüber der Besetzung von Rob Pattinson hatte. Diese Skepsis resultierte vor allem aus der Tatsache, dass der Schauspieler bereits sehr berühmt war. Es bestand die Sorge, dass die massive Popularität von Pattinson die Authentizität der Bond-Rolle oder die Immersion der Zuschauer beeinträchtigen könnte. Nach den durchgeführten Filmtests änderte sich diese Einschätzung jedoch grundlegend. Bezos berichtete, dass man am Freitag mehrere Stunden damit verbracht habe, die Filmproben aller Finalisten gemeinsam zu sichten, um die endgültige Entscheidung vorzubereiten.

In seiner Begründung für die Wahl betonte Bezos, dass alle Kandidaten großartige Leistungen geboten hätten. Rob Pattinson habe jedoch etwas Besonderes an sich gehabt, das ihn von der Konkurrenz abgehoben habe. Nach der Analyse der Proben sei offensichtlich geworden, dass Pattinson die Rolle des James Bond auf eine Weise verkörpere, die die Erwartungen des Studios und der Rechteinhaber erfüllt. Diese subjektive Einschätzung des Amazon-Gründers unterstreicht die hohe Bedeutung, die er persönlich in den Besetzungsprozess eingebracht hat und die finale Legitimation der kreativen Weichenstellung.