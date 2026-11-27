Amazon, Walmart, Costco, adidas: 5 Jahre Analystenprognosen im Realitätscheck

InvestingPro gibt es jetzt mit bis zu 60 % Rabatt – das Profi-Paket Pro Max schon ab 25,99 € im Monat. Das Angebot gilt nur bis 28.

November, 9 Uhr:Investing.com – Mit dem Black Friday hat in den USA das Weihnachtsgeschäft begonnen – einer der wichtigsten Termine des Jahres für den Handel. Für Anleger stellt sich eine Frage, die über die Feiertage hinausreicht: Wie viel Gewinnwachstum trauen Analysten den großen Händlern in den kommenden fünf Jahren zu – und wie viel davon steckt schon im Kurs? Genau das zeigen die Fünf-Jahres-Prognosen in InvestingPro Pro Max.

Advertisement

Advertisement

Wir haben sie für Amazon, Walmart, Costco und adidas ausgewertet und drei Dinge gefunden, die du in der Prognose-Tabelle nicht auf den ersten Blick siehst. Die Tabelle zeigt den Durchschnitt der Analystenschätzungen für den Gewinn je Aktie im laufenden Geschäftsjahr und im fünften Jahr der Prognose:Die Unterschiede sind groß: Bei Amazon sollen sich die Gewinne je Aktie bis 2030 mehr als verdoppeln, bei adidas um gut drei Viertel steigen.