Amazon Prime senkt den Jahrespreis von 89,90 auf 69 Euro. Wer jetzt weniger zahlt, warum und für wen Amazon den Preis senken muss und was mit dem zu viel gezahlten Geld aus den vergangenen Jahren passiert: Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Viele Amazon-Prime-Kunden in Deutschland finden dieser Tage eine Mail im Postfach: "Ab deiner nächsten Zahlung senken wir die Gebühr deiner Prime-Mitgliedschaft vorübergehend von 89,90 € auf 69,00 € pro Jahr.

" Insbesondere für langjährige Kunden wird das Abo gut 20 Euro günstiger. Ganz freiwillig macht Amazon das allerdings nicht. Den Anstoß gab ein Urteil aus Karlsruhe. Wer zahlt für Amazon Prime wieder 69 Euro im Jahr?

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Entscheidend ist, wann Sie Prime abgeschlossen haben. Die Senkung gilt laut einem Amazon-Sprecher für Kunden, "deren Mitgliedschaft vor dem 15. September 2022 begann und seither unverändert besteht". Wer die Bedingungen erfüllt, aber monatlich zahlt, kommt ebenfalls günstiger weg.