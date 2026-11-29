Der Wechsel von der Handzahnbürste zur elektrischen Variante muss nicht teuer sein. Amazons beliebte Philips Sonicare bekommt ihr derzeit spürbar...

Der Wechsel von der Handzahnbürste zur elektrischen Variante muss nicht teuer sein. Amazons beliebte Philips Sonicare bekommt ihr derzeit spürbar günstiger. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Wer täglich gründlich Zähne putzen möchte, ohne dabei zu viel Druck auf das Zahnfleisch auszuüben, findet mit der Philips Sonicare 5500 eine solide Lösung. Die elektrische Schallzahnbürste ist Amazons meistverkauftes Modell in der Kategorie undDie Philips Sonicare 5500 arbeitet mit 62.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute und soll laut Hersteller bis zu siebenmal mehr Plaque entfernen als eine Handzahnbürste.

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Zwei Putzmodi stehen zur Auswahl: Der Clean-Modus konzentriert sich auf die Plaqueentfernung, während der White-Modus oberflächliche Verfärbungen reduzieren soll. Ein optischer Sensor erkennt übermäßigen Druck und signalisiert durch sanftes Pulsieren, wenn ihr beim Putzen zu fest aufdrückt. Das schont das Zahnfleisch. Die EasyStart-Funktion erhöht die Putzleistung während der ersten 14 Anwendungen schrittweise, damit ihr euch an die Vibrationen gewöhnen könnt.