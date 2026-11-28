Mit drei neuen Alexa-Geräten will Amazon jetzt auch in Deutschland mehr bieten als nur Sprachsteuerung. Neben einem neuen Echo Dot und einem Echo...

Mit drei neuen Alexa-Geräten will Amazon jetzt auch in Deutschland mehr bieten als nur Sprachsteuerung. Neben einem neuen Echo Dot und einem Echo Studio mit Kamera erscheint mit dem Echo Time ein smarter Wecker, der euren Schlaf erkennen und den richtigen Weckmoment finden soll.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Zum Black Week hat Amazon alle drei neuen Geräte reduziert: den Echo Dot, den Echo Studio mit Home-Kamera und den smarten Wecker Echo Time.

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Die aktuellen Angebotspreise seht ihr in den Preisboxen weiter unten. Bei einem Event in New York hat Amazon fünf neue Geräte gezeigt. Drei davon könnt ihr in Deutschland seit dem 28. Oktober kaufen: den überarbeiteten Echo Dot, eine Variante des Echo Studio mit eingebauter Kamera und den Nachttisch-Wecker Echo Time.