Amber Heard (40) genießt nach dem verheerenden Prozess gegen Johnny Depp ein ruhiges Leben in Madrid. Während Depp in Hollywood Karriere macht, lebt die Schauspielerin zurückgezogen mit ihren Kindern.

Nach dem weltbekannten Rechtsstreit führt Amber Heard ein Leben weit entfernt vom Hollywood -Rummel in der spanischen Hauptstadt Madrid. Die Schauspielerin und Regisseurin (40) hat sich in einer wohlhabenden Wohngegend niedergelassen, um der öffentlichen Aufmerksamkeit zu entfliehen und einen normalen Alltag mit ihren drei Kindern zu führen. Ihre Wege haben sich damit fundamental von denen ihres Ex-Mannes Johnny Depp getrennt, der gerade ein spektakuläres Comeback in der Traumfabrik feiert.

Rückzug nach Madrid als Flucht vor der Öffentlichkeit

Amber Heard genießt die Ruhe in Spanien, die sie mehr als 9000 Kilometer von den Vereinigten Staaten entfernt gesucht hat. Laut Berichten der französischen Zeitung "Paris Match" hat sie dort eine Lebensqualität gefunden, die ihr im Lichte der medialen Attacken lange verwehrt blieb. Sie vermeidet die Öffentlichkeit konsequent und lässt sich nur mit ihren Kindern fotografieren, was sie im April beim Überqueren einer Straße mit ihrer Nanny zeigte.

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Dort lebt sie seit 2023 mit ihrer Tochter Oonagh und den eineinhalbjährigen Zwillingen Agnes und Ocean. Ihre älteste Tochter Oonagh ist mittlerweile fünf Jahre alt. Die Familie hat sich in einer exklusiven Gegend eingerichtet, die Heard als sichere Zuflucht vor den ehemaligen Schlammschlachten der Medienwelt dient. Sie versucht, ihrer Familie ein möglichst unauffälliges Dasein zu ermöglichen.

Kontrastreiche Lebenswelten von Schauspielpaar

Während Amber Heard sich in die Privatsphäre zurückzieht, ist Johnny Depp (63) nach seinem Triumph im Prozess zurück im Rampenlicht gestrahlt. Der Schauspieler (damals 51) gewann den Geltungsanspruch-Prozess im Jahr 2022, bei dem es um einen Gastbeitrag von Heard in der Washington Post ging, in dem sie sich als Opfer häuslicher Gewalt bezeichnete, ohne Depp namentlich zu nennen. Depp klagte auf Schadensersatz und sah darin eine Verleumdung.

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Der Prozess, der im Jahr 2022 weltweit für Schlagzeilen sorgte, endete damit, dass Amber Heard (damals 28) eine Million US-Dollar an Johnny Depp zahlen musste. Die beiden waren von 2015 bis 2017 verheiratet und traten zuvor, wie Fotos von der Met-Gala in New York aus dem Jahr 2014 zeigen, noch öffentlich als Paar auf. Die juristische Niederlage markierte den endgültigen Bruch ihrer gemeinsamen Vergangenheit.

Lebensstil und lokale Eindrücke in der spanischen Hauptstadt

Im lokalen Umfeld von Madrit wird Heard als freundlich und unkompliziert beschrieben. Eine Verkäuferin eines Feinkostladens berichtete der französischen Presse, Heard komme ab und zu vorbei und sei sehr sympathisch. Auch ein Blumenhändler in der Nähe bestätigt, dass die Schauspielerin alle zwei Wochen bei ihm einkauft und eine seltene Unkompliziertheit an den Tag legt. Die Nachbarn schätzen ihre Zurückhaltung.

Trotz der positiven Eindruche aus der Nachbarschaft verlässt Heard ihr Haus nur selten. Häufige Aufnahmen zeigen sie lediglich beim Joggen oder wenn sie ihre älteste Tochter von der Schule abholt. Ein Freund versicherte der französischen Wochenzeitschrift, dass es ihr gut gehe. Allerdings betont eine andere Vertraute, dass sie lieber nicht mit der Presse spricht oder auf ihre Vergangenheit zurückblicken möchte. Auf der Straße angesprochen, erklärte Heard kürzlich selbst gegenüber französischen Reportern, sie habe kein Interesse daran, mit Journalisten zu sprechen.

Auswirkungen auf Karriere und öffentliche Wahrnehmung

Die emotionalen und beruflichen Folgen des Prozesses sind nach wie vor spürbar. In der Dokumentation "Silenced" aus dem Jahr 2024 sprach Heard darüber, wie sehr die Ereignisse sie belastet haben. Sie gab an, ihre "Stimme verloren" zu haben, und erklärte: "Ich bin nicht hier, um über meine Geschichte zu sprechen. Ich möchte sie nicht einmal erzählen. Ich will meine Stimme gar nicht mehr benutzen - genau das ist das Problem."

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Seit 2023 stand Amber Heard in keinem Kinofilm mehr vor der Kamera. Ein Hollywood-Comeback scheint derzeit ausgeschlossen, da sie den Fokus auf ihr privates Leben und die Erziehung ihrer drei Kinder in Spanien legt. Während Johnny Depp durch neue Projekte seine Karriere wieder aufbaut, hat Heard den Weg gewählt, sich vollständig aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen, um Abstand von der medialen Hysterie zu gewinnen.