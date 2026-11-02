AMD Adrenalin 26.10.1 verbessert FSR Frame Generation 4

AMD behebt Frame Pacing Probleme bei FSR Frame Generation 4 mit dem neuen Treiber Adrenalin 26.10.1 auf Radeon RX 9000 Series.

AMD hat ein neues Grafiktreiber-Update veröffentlicht, das spezifische technische Schwächen bei der KI-basierten Frame-Generierung adressiert. Der Adrenalin 26.10.1 Treiber zielt direkt auf die häufig kritisierten Probleme mit dem Frame Pacing in FSR Frame Generation 4 ab. Dieses Feature ist besonders für Nutzer der neuen Radeon RX 9000 Serie von Relevanz, da hier die Bildabfolge bisher oft als inkonsent oder katastrophal wahrgenommen wurde. Die Veröffentlichung des Updates erfolgt ohne große PR-Kampagne, was die technische Natur der Korrektur unterstreicht.

Treiber Update löst Pacing Probleme

Obwohl Nvidia mit DLSS 4.5 Multi Frame Generation das stärkere Gesamtpaket auf dem Markt präsentiert, bleibt FSR Frame Generation 4 eine solide Basis für AMD-Nutzer. Im Gegensatz zu Nvidias System, das bis zu fünf KI-generierte Bilder erzeugen kann, platziert FSR Frame Generation 4 nur ein einziges generiertes Bild zwischen zwei nativ gerenderten Frames. Die visuelle Qualität dieses einzelnen Frames ist dabei durchaus hochwertig und stellt eine gute Grundlage für die Radeon RX 9000 Serie dar. Dennoch hat das Frame Pacing dieser Technologie lange Zeit einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Bildabfolge war nie wirklich optimiert, sondern schwankte je nach Spiel zwischen "okay" und extrem schlecht. Nutzer berichteten, dass FSR Frame Generation 4 auf dem Bildschirm kaum flüssiger wirkte als ohne die Technologie, trotz deutlich gesteigerter Frameraten.

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Hardware Anforderungen für das Update

AMD will mit dem Adrenalin 26.10.1 diese Situation entscheidend verbessern, hat dies aber in der öffentlichen Kommunikation nur beiläufig erwähnt. Als die Verfügbarkeit des Treibers bekannt gegeben wurde, war von einer Verbesserung des Frame Pacing für FSR Frame Generation 4.0.2 die Rede. Detailierte Informationen wurden nicht weit verbreitet. Auf Nachfrage seitens der Presse erhielt AMD kaum weitere Auskünfte. Überraschenderweise liefert das aktuelle Adrenalin Software Control Panel jedoch umfangreiche technische Details zu diesem neuen Feature. Die wichtigsten Voraussetzungen für die Nutzung der verbesserten Pacing-Funktion sind strikt definiert. Erstens muss eine Grafikkarte der Radeon RX 9000 Serie verbaut sein. Zweitens muss im jeweiligen Spiel mindestens die Version FSR Frame Generation 3.1.6 integriert sein.

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Technische Details und Swapchain Umstellung

Neben diesen beiden Punkten ist lediglich die Installation des Adrenalin 26.10.1 Treibers erforderlich. Es ist dabei irrelevant, ob FSR Frame Generation 4 wie empfohlen über eine DLL-Datei oder direkt in den Spielcode integriert wurde. In beiden Fällen wird das neue Frame Pacing aktiviert. Der technische Grund für die Beschränkung auf die RX 9000 Serie liegt in der Hardware-Architektur der RDNA 4 Generation. Das neue Pacing nutzt ein Feature namens Hardware-Based Flip Metering, das die Bildausgabe direkt per Hardware steuert. Dieser Ansatz ähnelt dem von Nvidia, das DLSS Multi Frame Generation nur für die RTX 5000 Serie mit Blackwell-Architektur freigibt, da auch dort Hardware-Flip-Metering unterstützt wird. Die ältere RX 7000 Serie ist aus diesem Grund ausgeschlossen. Wichtig ist zudem, dass das Spiel eine native Integration der FSR Frame Generation 4.0.0 Swapchain besitzt. Die Swapchain fungiert als Warteschlange fürFrames, die ausgegeben oder im Speicher gehalten werden. Bisher wurden GPU-Treiber, Windows und Software zur Abarbeitung der Swapchain benötigt. Mit der neuen Swapchain übernimmt der GPU-Treiber das finale Timing für die Frame-Ausgabe. Ab dem FSR SDK 2.1 bzw. FSR Frame Generation 3.1.6 unterstützt der Treiber die automatische Umwandlung in diese neue Swapchain. Bei der nativen Version 4.0.0 ist die neue Swapchain ohne zusätzlichen Treiber-Schalter enthalten. Allerdings greift bei aktiviertem VSync und überschrittenen maximalen Bildwiederholfrequenzen des Monitors weiterhin die alte Swapchain zurück. Das Feature muss daher deaktiviert oder die Framerate innerhalb des VRR-Bereichs des Monitors gehalten werden. Die Berechnung des neuen Frame Pacing erfolgt auf zwei unabhängigen CPU-Threads. Ein Thread mit hoher Priorität überwacht die durchschnittlichen Frametimes und berechnet die Ziel-Frametime für den nächsten Frame unter Verwendung eines Moving Averages, um Spikes zu glätten. Der zweite Thread kümmert sich um die Benutzeroberfläche und die Ausgabe des generierten Bildes mit dem korrekten Pacing. Diese Tests sollen auf einer Radeon RX 9070 XT in zehn verschiedenen Spielen erfolgen, um die Effektivität zu überprüfen.