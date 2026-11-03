AMD Aktie: Quartalszahlen am 07. November und KI-Strategie

AMD startet mit Quartalszahlen in die Woche. Analysten erwarten 13 Mrd. USD Umsatz. Der Kurs steht unter Druck nach dem Rekord im Oktober, doch KI-Verträge geben Hoffnung.

AMD tritt am 07. November in einen kritischen Test für seine aktuelle Marktposition ein. Nach einem Rekordhoch von 658,52 US-Dollar am 06. Oktober hat die Aktie seither 28 Prozent an Wert verloren und schloss am Vortag bei 466,84 US-Dollar. Diese Korrektur wird maßgeblich durch Warnungen vor einer schwächeren PC-Nachfrage beschleunigt, was zu starken Schwankungen im Herbst führte. Für den Abend stehen nun die offiziellen Ergebnisse des dritten Quartals an, die als Wendepunkt für die nächtliche Handelsphase gelten könnten.

Erwartungen an den dritten Quartalsergebnissen

Die Erwartungen an die Veröffentlichung des dritten Quartals sind hoch skalierter Natur. Das Management hatte zuvor Umsatzerlöse in Höhe von rund 13,0 Milliarden US-Dollar angekündigt. Finanzmarktanalysten liegen damit nahezu im Takt und erwarten im Durchschnitt ebenfalls 13,06 Milliarden US-Dollar an Erlösen.

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Beim bereinigten Gewinn pro Aktie liegt die Konsensprognose bei 1,95 US-Dollar. Entscheidend für die Marktreaktion wird jedoch nicht das vergangene Quartal allein sein, sondern die künftige Ausrichtung. Insbesondere die Erwartungen an das vierte Quartal sind entscheidend, da hier die ersten großen KI-Lieferungen an Kunden erwartet werden. Die Fähigkeit von AMD, diese Übergangsphase erfolgreich zu navigieren, könnte den Unterschied zwischen einer weiteren Korrektur und einer Erholung bestimmen.

Technische Analyse und Preisverlauf

Der technische Verlauf der AMD-Aktie zeigt eine deutliche Schwäche seit dem Höchststand im Oktober. Zwei signifikante Abwärtsschübe prägten die letzten Wochen. Am 22. Oktober fiel die Aktie um 8,1 Prozent auf 507,93 US-Dollar. Ein weiterer Rücksetzer am 28. Oktober ließ den Kurs auf 579,18 US-Dollar erholen, was jedoch nur ein tieferes Hoch markierte.

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Die größte Herausforderung folgte am 30. Oktober, als die Aktie nach einer Warnung vor der Schwäche im PC-Markt um 10,9 Prozent einbrach. Innerhalb von zwei Tagen verlor die Aktie bis zum 02. November weitere 17,6 Prozent und notierte bei 466,84 US-Dollar. Damit schloss der Kurs unter dem unteren Bollinger-Band, das am 02. November bei 468,07 US-Dollar lag. Seit Anfang August liegen Anleger im Schnitt etwa 9 Prozent im Minus.

Verträge mit OpenAI und Meta als Treiber

Hinter der aktuellen Kursentwicklung und den strategischen Plänen stehen massive Aufträge im Bereich der künstlichen Intelligenz. Im Oktober 2025 vereinbarte AMD mit OpenAI die Lieferung von bis zu 6 Gigawatt Rechenleistung, basierend auf Instinct-GPUs. Kurz darauf, am 24. Februar 2026, folgte ein ähnlicher Vertrag mit Meta, der ebenfalls eine Kapazität von bis zu 6 Gigawatt umfasst.

Die erste Lieferung von einem Gigawatt mit Chips der Generation MI450 ist für das zweite Halbjahr 2026 geplant. Als Anreiz erhielten beide Unternehmen Optionsscheine auf jeweils bis zu 160 Millionen AMD-Aktien zum symbolischen Preis von 0,01 US-Dollar. Diese Scheine werden in Tranchen ausübbar, wenn Lieferziele erreicht und bestimmte Kursschwellen überschritten werden. Für die letzte Tranche an OpenAI ist ein Aktienkurs von 600 US-Dollar erforderlich, was derzeit deutlich über dem aktuellen Niveau liegt.

Ausblick und Vergleich zu Nvidia

Der Markt vergleicht AMD weiterhin intensiv mit dem Wettbewerber Nvidia. Das Verhältnis aus dem Formelchart AMD/Nvidia lag Anfang November 2025 bei 1,24 und fiel bis zur Woche ab dem 22. Februar 2026 auf 1,13. Zwischenzeitlich erreichte das Verhältnis in der Woche ab dem 20. September mit 2,80 einen Höchststand, was einer fast 2,5-fachen Verbesserung gegenüber Nvidia innerhalb von sieben Monaten entspricht.

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Trotz der relativen Stärke gegenüber dem Marktführer hat die Aktie vom relativen Hoch bereits 17 Prozent abgegeben. Die aktuellen Optionen deuten für die Nacht nach den Quartalszahlen eine Schwankungsbreite von rund 9 Prozent in beide Richtungen ein. Dies entspricht einem Kursziel nach unten von etwa 444 US-Dollar und nach oben von 532 US-Dollar. Ein Bruch der Marke von 440,50 US-Dollar würde die gesamte Herbst-Rally negieren und das Sommertief bei 424,03 US-Dollar ins Visier rücken. Eine Erholung erfordert zunächst die Rückkehr über die 504,80 US-Dollar und den 40-Wochen-Durchschnitt bei 535,06 US-Dollar.