AMD Radeon RX 9070 GRE: Globaler Start am 1. Juni 2026

AMD macht die bisher China-exklusive Radeon RX 9070 GRE global verfügbar. Ab 1. Juni 2026 zum Preis von 549 US-Dollar. Die Karte zielt auf 1440p-Gaming und tritt gegen die RTX 5060 Ti an.

AMD hat den globalen Start der Radeon RX 9070 GRE offiziell bestätigt. Die Grafikkarte , die bisher exklusiv in China erhältlich war, wird ab dem 1.

Juni 2026 weltweit ausgeliefert. Als offizieller Einstiegspreis nennt AMD 549 US-Dollar, was umgerechnet etwa 470 Euro vor Steuern und Händleraufschlägen entspricht. Damit reagiert der Hersteller auf die positive Resonanz der asiatischen Märkte und erweitert sein Portfolio für das obere Mainstream-Segment. Die Radeon RX 9070 GRE positioniert sich technisch zwischen der Radeon RX 9060 XT und der regulären Radeon RX 9070, wie bereits ausführliche Tests des Importmodells durch die PCGH-Redaktion gezeigt haben.

AMD selbst bewirbt die Karte als optimale Lösung für 1440p-Gaming und stellt sie in direkte Konkurrenz zur Geforce RTX 5060 Ti von Nvidia. In den eigenen Messungen verspricht AMD eine Leistungssteigerung von über 22 Prozent in mehr als 40 Spielen gegenüber der Geforce RTX 5060 Ti. Der unabhängige PCGH-Test untermauert diese Angaben und zeigt teils noch deutlichere Unterschiede.

Im Rasterizing bei WQHD-Auflösung lag die Radeon RX 9070 GRE im Schnitt 29 Prozent vor der Geforce RTX 5060 Ti mit 16 GB und 31 Prozent vor der hauseigenen Radeon RX 9060 XT 16GB. Gleichzeitig blieb die Geforce RTX 5070 mit einem Vorsprung von sechs Prozent im Rasterizing und 17 Prozent im Raytracing außer Reichweite.

Trotzdem betont AMD das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis: Die Radeon RX 9070 GRE biete 26 Prozent mehr Gegenwert bei einem Preis von 549 US-Dollar im Vergleich zu 569 US-Dollar für die RTX 5060 Ti. Zur Markteinführung präsentiert AMD zudem neue FSR-Demonstrationen. Im Spiel Crimson Desert erzielt die Radeon RX 9070 GRE bei 1440p, Cinematic-Preset, maximaler Beleuchtung und aktiviertem Raytracing 45 Bilder pro Sekunde ohne die Nutzung von FSR.

Mit aktiviertem FSR 3 sind deutliche Steigerungen möglich, was die Karte für aktuelle Raytracing-Titel interessant macht. Die Radeon RX 9070 GRE setzt auf die RDNA-4-Architektur und verfügt über 16 GB GDDR6-Speicher mit einer 256-Bit-Schnittstelle. Die TDP liegt bei 255 Watt, wobei die Karte über zwei 8-Pin-Stromanschlüsse versorgt wird. Im Lieferumfang sind Adapter für die Netzteilseite enthalten.

Erste Händler haben die Karte bereits gelistet, wobei die tatsächlichen Preise je nach Modell und Aufschlag variieren können. AMD empfiehlt ein Netzteil mit mindestens 650 Watt, für Overclocking-Modelle entsprechend mehr. Die Karte unterstützt PCIe 4.0 und bietet Anschlüsse wie drei DisplayPort 2.1 und einen HDMI 2.1. Das Referenzdesign ist ein Dual-Slot-Kühler mit zwei Axiallüftern, die bei geringer Last stillstehen.

Insgesamt füllt die Radeon RX 9070 GRE eine wichtige Lücke im AMD-Portfolio und bietet eine attraktive Alternative für Spieler, die auf 1440p mit hohen Details setzen, ohne gleich zur Oberklasse greifen zu müssen. Der globale Start wird von einer breiten Marketingkampagne begleitet, die die Stärken der Karte in aktuellen Blockbustern zeigt





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Radeon RX 9070 GRE AMD Grafikkarte 1440P RTX 5060 Ti

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