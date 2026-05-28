AMD Radeon RX 9070 GRE: Weltweiter Marktstart im Juni 2026

AMD peilt mit der Radeon RX 9070 GRE einen weltweiten Marktstart für den 1. Juni 2026 an. Die Karte wird bei der Computex 2026 vorgestellt und soll sich im Vergleich zu anderen GRE-Varianten durch eine Region-Lock-Strategie auszeichnen.

AMD peilt mit der Radeon RX 9070 GRE einen weltweiten Marktstart für den 1. Juni 2026 an. Die Karte wird bei der Computex 2026 vorgestellt und soll sich im Vergleich zu anderen GRE-Varianten durch eine Region-Lock-Strategie auszeichnen.

Technisch handelt es sich bei der Radeon RX 9070 GRE um die am stärksten beschnittene Navi-48-Variante in AMDs RDNA-4-Portfolio. Die zentralen Eckdaten sind ein fehlender WQHD-Modus und 4 GiB GDDR6. Die FP32-Rohleistung sinkt auf 35,3 TFLOPS, während sich die FP8-Leistung für KI-Workflows auf 274 TOPS beläuft. Die Karte zeigte sich im PCGH-Test rund 30 Prozent schneller als die Radeon RX 9060 XT 16 GiB und schlägt im Rasterizing-Mittel auch die Geforce RTX 5060 Ti 16 GiB.

Die Geforce RTX 5070 bleibt allerdings weiterhin außer Reichweite. Kritisch sind Szenarien mit hoher Speicherauslastung. Der weltweite Marktstart der Radeon RX 9070 GRE wird laut Branchenquellen für den 1. oder 2. Juni 2026 erwartet.

In China liegt die UVP bei 4.199 RMB, umgerechnet rund 575 US-Dollar. Für Deutschland ist mit Straßenpreisen zwischen 470 und 520 Euro zu rechnen. Die Radeon RX 9070 GRE ist im Schnitt 15 bis 20 Prozent langsamer als die reguläre Radeon RX 9070 und bietet 12 statt 16 GiB Speicher. Lohnenswert wird diese erst bei einem deutlichen Preisabstand von mindestens 50 bis 80 Euro zur Radeon RX 9070.

Für WQHD-Gaming ohne maximale Raytracing-Last reichen 12 GiB aktuell (noch) aus. In speicherhungrigen Titeln kann der Speicher allerdings zum Flaschenhals werden. Hier wäre die Radeon RX 9070 die bessere Wahl. Die PCGH-Redaktion freut sich schon über Ihre Meinung in den Kommentaren zu dieser Meldung.

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