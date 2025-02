AMD Radeon RX 9070 (XT): Aggressive Preisstrategie und Ende der RX 7800 XT

Neue Spekulationen über den Preis der Radeon RX 9070 (XT) und die Einstellung der Produktion der RX 7800 XT durch AMD.

Eine neue Woche bringt neue Spekulationen über den Preis der Radeon RX 9070 (XT). AMD verfolgt laut neuen Berichten eine aggressive Preisstrategie . Neben der anhaltenden Geheimniskrämerei rund um die technischen Daten der RDNA-4 -Generation ist auch der Preis noch offen. AMD will mindestens in der Mittelklasse an Nvidias Vormachtstellung rütteln.

Immer wieder wird in diesem Zusammenhang der Preisbereich zwischen 500 und 600 US-Dollar genannt, in dem sich die Radeon RX 9070 befinden soll - bislang ohne Bestätigung. AMD soll mit der Radeon RX 9070 (XT) eine aggressive Preisstrategie verfolgen. Das Ziel des Angriffs sei nicht nur Nvidia, sondern auch die eigene RX 7800 XT stehe im Visier der neuen GPUs. Dazu passt eine weitere Information, die aus den Händen von ITHome stammt: Demnach habe AMD schon im vergangenen Januar angekündigt, dass die Produktion der RX 7800 XT eingestellt werden könnte. Bis zum dritten Quartal 2025 soll die GPU verschwinden, um endgültig Platz für die neuen GPUs zu schaffen. Im Zuge des ITHome-Leaks meldeten sich mehrere weitere Leaker auf X zu diesem Thema. Unter anderem erklärte der als gut informiert geltende Leaker, dass AMD die Produktion der RX 7800 XT bereits im Januar gestoppt hat. Sollte sich der Preis bewahrheiten, wäre insbesondere das direkte Duell mit der Nvidia Geforce RTX 5070 und der zugehörigen Ti-Version spannend. Zur Erinnerung: Die RTX 5070 wurde für 549 US-Dollar angekündigt, während die RTX 5070 Ti ein Preisschild von 749 US-Dollar umhängen hat.





