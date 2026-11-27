Der direkte Vergleich der AMD Radeon RX 9070 XT mit der Nvidia GeForce RTX 5070 Ti zeigt, welche Grafikkarte im High-End-Segment die bessere Leistung bietet. Lesen Sie die Ergebnisse.

AMD Radeon RX 9070 XT und Nvidia GeForce RTX 5070 Ti stehen im Mittelpunkt des aktuellen Hardware-Vergleichs. Die Radeon RX 9070 XT ist seit Monaten die beliebteste Grafikkarte auf der Tech-Plattform ComputerBase. Eine aktuelle Leserumfrage aus dem September bestätigt diese Dominanz eindeutig. Siebenzehn Prozent der Teilnehmer gaben an, mit diesem Modell zu spielen.

Marktanteile und Zielgruppenstruktur

Der direkte Konkurrenzkandidat von Nvidia, die GeForce RTX 5070 Ti, rangiert auf Platz vier mit sechs Prozent Marktanteil. Damit liegt sie noch unter der zweitbeliebtesten Grafikkarte, der GeForce RTX 5080, die sieben Prozent erreicht. Diese Verteilung spiegelt die spezielle Zusammensetzung der ComputerBase-Leserschaft wider. PC-Enthusiasten kaufen überwiegend High-End- und Performance-Klassen GPUs.

Also read Nvidia Vera: CPU-Chef relativiert das eigene Agenten-Marketing

Einsteiger- und Mittelklasse-Modelle spielen in dieser Community nur eine untergeordnete Rolle. Die höchste Klasse wird durch die GeForce RTX 5090 repräsentiert, die bei fünf Prozent der Umfrageteilnehmer zu finden ist. Im Gegensatz dazu nutzt nur ein Prozent die GeForce RTX 5070. Dieses Verhältnis ist in anderen Zielgruppen kaum anzutreffen.

Preis-Leistungs-Verhältnis der RDNA-4-Flask

Das außergewöhnliche Preis-Leistungs-Verhältnis erklärt den Erfolg der Radeon RX 9070 XT. Das Modell bietet seit Monaten die beste Leistung im oberen Segment. Der Preis der Karte ist in letzter Zeit massiv angestiegen. Dennoch bleibt AMDs bestes RDNA-4-Modell eine attraktive Wahl für ambitionierte Gamer.

Advertisement

Advertisement

Um die aktuelle Leistungsposition zu klären, wurden beide Grafikkarten mit den neuesten Treibern geprüft. Der Testbeginn erfolgte Anfang 2025, als sich die Technologielandschaft bereits weiterentwickelt hatte. Die Untersuchung konzentriert sich ausschließlich auf Gaming-Benchmarks. Künstliche Intelligenz und andere Nicht-Gaming-Anwendungen bleiben dabei außen vor.

Testmethodik und Hardware-Details

Zwanzig verschiedene Spiele bilden die Grundlage des Benchmarks. Dazu gehören ältere Titel wie Cyberpunk 2077 sowie neue Blockbuster wie Gears of War: E-Day und The Witcher 3 Remastered. Die Tests werden in den Auflösungen WQHD und Ultra HD durchgeführt. Raytracing wird entweder aktiviert oder deaktiviert geprüft.

Die verwendeten Grafikkarten stammen von Sapphire und MSI. Es handelt sich um die Sapphire Radeon RX 9070 XT Pure und die MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X OC. Beide Karten sind leicht übertaktet. Die Treiber stehen auf den Versionen Adrenalin 26.10.1 sowie GeForce 621.24. DLSS 4 und FSR Upscaling 4.1 werden bei Unterstützung automatisch genutzt.

Ergebnisse und Zukunftsausblick

Die Benchmarks wurden speziell für diesen Artikel neu erstellt. Alle Spielversionen sind auf dem neuesten Stand. Die Leistungsunterschiede zwischen Referenzvorgaben und den getesteten Custom-Designs bleiben gering. Sie bewegen sich in einem Bereich von ein bis zwei Prozent. Diese Methode gewährleistet eine bessere Vergleichbarkeit mit zukünftigen Testergebnissen.

Advertisement

Advertisement

Die Grafikeinstellungen wurden so gewählt, dass eine hohe Spieledynamik erreicht wird. Rasterizer-Tests sind nicht möglich, wenn Raytracing zwingend erforderlich ist. Die Ergebnisse zeigen klar, welche Karte bei welchen Anforderungen die Nase vorn hat. Die Analyse hilft Käufern bei der Entscheidungsfindung für das nächste Gaming-Setup.