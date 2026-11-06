AMD Radeon und NVIDIA RTX: Clustered Geometry beschleunigt Raytracing massiv

Clustered Geometry revolutioniert das DirectX Raytracing. Tests mit Radeon RX 9070 XT und Geforce RTX 5080 zeigen extreme Geschwindigkeitszuwächse und massive Einsparungen bei Grafikspeicher.

Die Technologie Clustered Geometry ermöglicht ein signifikant effizienteres Raytracing in komplexen Szenen. Die Grafikkarten von AMD und Nvidia nutzen diese Struktur, um die Performance bei dynamischen Geometrien zu steigern und gleichzeitig den Bedarf an Grafikspeicher drastisch zu senken. Benutzer können diese Verbesserungen mit Visual Studio und aktiviertem Windows-Entwicklermodus selbst testen.

Technische Umsetzung und Funktionsweise

Die neue Technik unterteilt Objekte in Cluster mit jeweils maximal 256 Dreiecken. Diese Cluster werden einmal erstellt und anschließend für die Beschleunigung wiederverwendet. Dadurch entstehen geringere Anforderungen an den Rechenaufwand und den Grafikspeicherbedarf im Vergleich zu bisherigen Methoden. Schatten und Spiegelungen können nun auf der vollständigen Szenengeometrie basieren, anstatt auf vereinfachten Proxy-Modellen.

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Bisher mussten die Bottom-Level Acceleration Structures kurz BLAS bei animierten oder nachgeladenen Objekten häufig vollständig neu aufgebaut werden. Dieser Neuaufbau war oft der Flaschenhals in der Performance-Kette. Microsoft stellt nun eine herstellerübergreifende Umsetzung für DirectX Raytracing bereit, die diesen Prozess optimiert. Nvidia verfolgt mit RTX Mega Geometry bereits einen eigenen Ansatz, der ähnliche Ziele verfolgt.

Leistungssteigerungen auf den Grafikkarten

Die gemessenen Werte für die Radeon RX 9070 XT zeigen enorme Zuwächse. Die Bildrate steigt mit aktivierter Clustered Geometry von 1,7 auf 91 Fps. Das entspricht einer Beschleunigung um ungefähr den Faktor 54. Entscheidend für diese Steigerung ist der Neuaufbau der Beschleunigungsstrukturen BVH. Ohne die neue Technik benötigte dieser Schritt rund 600 Millisekunden pro Frame.

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Mit aktivierter Technologie sinkt dieser Aufwand drastisch. Plausible Werte für den Rebuild liegen bei rund 2,6 Millisekunden. Zusammen mit dem Ray-Dispatch ergibt sich daraus eine Frametime von knapp 11 Millisekunden. Dies entspricht exakt den gemessenen 91 Fps. Der Grafikspeicherbedarf schrumpft dabei von 7.519 auf 774 MiB.

Auf der Geforce RTX 5080 fällt der Gewinn noch höher aus. Die Bildrate steigt von 1,4 auf 310 Fps. Das ist eine Steigerung auf etwa das 221-Fache. Die Zeit für den BVH-Neuaufbau sinkt von 720 auf 1,0 Millisekunde. Gleichzeitig verringert sich der Speicherbedarf von 4.716 auf 267 MiB.

Stakeholder-Positionen und Testumgebungen

Die Tests wurden unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt. Für die Geforce RTX 5080 reichte der reguläre Game-Ready-Treiber in der Version 621.01 aus. Der Testleiter Doederlein pausierte die Animation jeweils beim selben Frame. Angaben zur genauen Auflösung des Geforce-Tests und zum übrigen Testsystem fehlen in der verfügbaren Dokumentation, auch wenn vergleichbare Settings naheliegen.

Microsoft misst eigene Werte für die Radeon RX 9070. Dort schrumpften die Beschleunigungsstrukturen von 7.519 auf 774 MiB. Diese Messungen bestätigen die Effizienz des Ansatzes. Andere Berichte nannten für den neuen Wert die Einheit Mikrosekunden. PCGH-Neuberechnungen zeigen jedoch, dass dieser Wert nicht zu den übrigen Ergebnissen passt. Mikrosekunden wären physikalisch unrealistisch für diesen Prozessschritt.

Unterschiede zwischen den Hardware-Architekturen

Ohne Clustered Geometry liegt die Radeon RX 9070 XT mit 1,7 gegenüber 1,4 Fps noch rund 21 Prozent vor der Geforce. Der Grund ist der schnellere Neuaufbau der klassischen BLAS-Strukturen bei AMD. Mit aktivierter Clustered Geometry kehrt sich das Verhältnis deutlich um. Die RTX 5080 erreicht höhere Bildraten und ist effizienter.

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Die Ursache liegt in den einzelnen Arbeitsschritten. Sobald der BVH-Rebuild nur noch wenige Millisekunden beansprucht, gewinnt die eigentliche Raytracing-Leistung an Bedeutung. Für den Ray-Dispatch benötigt die Radeon RX 9070 XT rund 8,2 Millisekunden. Die Geforce RTX 5080 braucht dafür nur 2,0 Millisekunden.

Zusätzlich kommt Nvidia mit weniger BVH-Speicher aus. Ohne Clustered Geometry benötigt die RTX 5080 rund 37 Prozent weniger Speicher als die Radeon. Mit aktivierter Technik wächst dieser Vorsprung auf ungefähr 65 Prozent. Diese Differenzen zeigen die unterschiedlichen Stärken der beiden GPU-Hersteller bei der Verarbeitung dieser spezifischen Datenstrukturen.

Auflösungseffekte und zukünftige Anwendungen

Die gewaltigen Leistungssteigerungen entstehen unter besonders ungünstigen Bedingungen für das bisherige Raytracing-Verfahren. In der Standardkonfiguration von Microsofts Demo erreicht die Radeon RX 9070 XT mit Clustered Geometry lediglich ungefähr die doppelte Bildrate. Der Effekt ist also stark kontextabhängig.

Unter 4K-Auflösung reduziert sich der Beschleunigungsfaktor auf 17,5. Dies lässt sich durch die unterschiedliche Skalierung erklären. Der Aufwand für den BVH-Neuaufbau hängt nicht direkt von der Bildschirmauflösung ab. Die Kosten für das eigentliche Raytracing steigen dagegen mit der Pixelzahl.

Je höher die Auflösung, desto geringer fällt deshalb der relative Vorteil des beschleunigten Rebuilds aus. Ob sich vergleichbare Leistungsgewinne auch in Spielen erzielen lassen, ist bislang offen. Die Ergebnisse deuten auf ein enormes Potenzial für komplexe Szenen hin, erfordern aber noch weitere Validierung in der Praxis.