AMD registriert bis zu 337 Millionen Aktien für Wiederverkauf im Zusammenhang mit OpenAI- und Meta-Optionsscheinen

) hat am Montag bei der US-Börsenaufsicht SEC eine Registrierungserklärung auf Formular S-3 eingereicht, um bis zu 336.934.324 Stammaktien für einen potenziellen künftigen Wiederverkauf durch Altaktionäre und strategische Partner zu registrieren.

Das Dokument umfasst aktienbasierte Gegenleistungen aus jüngsten Akquisitionen sowie umfangreiche, an Leistungsziele gekoppelte Optionsscheine vonDer überwiegende Teil der registrierten Papiere geht auf zwei bedeutende kommerzielle Vereinbarungen zurück: OpenAI und Meta sind jeweils berechtigt, bis zu 160 Millionen Aktien zu einem Ausübungspreis von 0,01 $ je Aktie zu erwerben und weiterzuverkaufen. Derzeit ist keiner der Optionsscheine ausübbar; die zugrunde liegenden Aktien werden erst in Tranchen übertragen , die an umfangreiche Meilensteine bei der Hardwarebeschaffung sowie an Kurssteigerungen der AMD-Aktie gekoppelt sind.

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Sowohl für OpenAI als auch für Meta setzt das erstmalige Vesting die Auslieferung bzw. den Versand eines Äquivalents von anfänglich einem Gigawatt an AMD Instinct GPU-Produkten voraus – einschließlich Hardware der Serie AMD Instinct MI450 im Fall von OpenAI. Das vollständige Vesting der jeweils 160 Millionen Aktien ist an kumulierte Abnahmemengen von insgesamt sechs Gigawatt gebunden, flankiert von der Erfüllung technischer Vorgaben sowie AMD-Kurszielen, die für die finale Tranche bei bis zu 600 $ je Aktie liegen.

Über die strategischen Warrants hinaus deckt die Rahmenregistrierung knapp 17 Millionen Aktien ab, die im Zusammenhang mit den jüngsten M&A-Aktivitäten von AMD im Bereich künstliche Intelligenz stehen. Dazu zählen 14.978.322 Aktien, die als Gegenleistung im Zuge der Übernahme von World Labs Technologies, Inc. am 13. November 2026 ausgegeben wurden, sowie bis zu 1.956.002 Aktien aus der Übernahme von Taalas Inc. am 17. November 2026, bestehend aus anfänglicher, austauschbarer und erfolgsabhängiger Gegenleistung.

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Auf der Liste der veräußernden Aktionäre finden sich mehrere namhafte institutionelle Investoren, Risikokapitalgesellschaften und Branchenkollegen, die vor den Übernahmen Anteile an World Labs oder Taalas hielten. Zu den im Prospekt aufgeführten Adressen gehören unter anderem Tochtergesellschaften und Fonds von Andreessen Horowitz, Fidelity, BlackRock, Inc., Nvidia Corporation, Autodesk, Inc. sowie Cisco Investments LLC. Da das Formular S-3 als Rahmenregistrierung fungiert, können die veräußernden Aktionäre ihre Papiere nach Erfüllung der jeweiligen Ausübungs- und Umtauschbedingungen sukzessive über öffentliche oder private Transaktionen veräußern.

Der registrierte Aktienblock entspricht rund 20,3 % der zum 18. November 2026 ausstehenden 1.656.317.509 AMD-Aktien. Anleger erhalten damit Transparenz über die potenzielle langfristige Verwässerung des Eigenkapitals, die sich aus den Hyperscale-KI-Verpflichtungen des Chipherstellers ergibt. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.

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