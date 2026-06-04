AMD-Rekord: Radeon RX 9060 XT auf 4,64 GHz übertaktet

AMD hat mit einem Engineering Sample der Radeon RX 9060 XT einen neuen Taktfrequenzrekord aufgestellt. Der Navi-44-Grafikprozessor wurde mithilfe von Flüssigstickstoff und internen Tools auf 4,64 GHz übertaktet - ein Anstieg von 83 Prozent gegenüber der Serienversion.

AMD hat mit einem Engineering Sample der Radeon RX 9060 XT auf Basis des Navi-44-Grafikprozessors einen neuen Taktfrequenzrekord aufgestellt. Der Chip, der werkseitig mit 2,53 GHz taktet, wurde mithilfe von Flüssigstickstoff (LN2) auf beeindruckende 4,64 GHz übertaktet - ein Anstieg von rund 83 Prozent.

Dies gelang jedoch nicht mit handelsüblichen Overclocking-Tools, sondern mit dem internen AMD Graphics Manager, einem nicht öffentlichen Werkzeug, das Spannungen von bis zu 1,61 Volt freigibt. Diese Spannung liegt weit über dem, was Endkunden-Software wie MSI Afterburner oder AMD Adrenalin zulässt, und ist nur unter extremen Kühlbedingungen realisierbar. Der Rekordlauf wurde von den bekannten Overclockern Samson und Splave durchgeführt, die den Navi-44-XT auf einem speziell präparierten Mainboard unter flüssigem Stickstoff betrieben.

Dabei erreichte die GPU eine Taktfrequenz von 4.643 MHz, was etwa 48 Prozent über dem maximalen Boost-Takt der Serienversion liegt. AMD hatte zuvor bereits einen Weltrekord von 4,77 GHz erzielt, doch bei diesem Test ging es laut Unternehmensangaben um die Validierung der internen Overclocking-Funktionen. Die Radeon RX 9060 XT rückt damit erneut an die Spitze der GPU-Taktwertung und unterstreicht das Potenzial der RDNA-4-Architektur für extreme Übertaktung.

Ein weiteres interessantes Detail ist der Einsatz der L1N2control.exe, einer internen Steuerungssoftware, die speziell für LN2-Overclocking entwickelt wurde. Diese ermöglicht es, Spannungsgrenzen zu umgehen und die GPU mit Zielvorgaben von 4.650 MHz bei 1.610 mV anzusteuern. Während solche Werte für den Alltagsbetrieb völlig ungeeignet sind, zeigen sie doch, wie weit sich die Siliziumausbeute von Navi 44 treiben lässt. Für Enthusiasten und Sammler von Rekorden ist dies ein weiterer Beleg für die Leistungsfähigkeit von AMDs hauseigenen Entwicklertools.

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AMD Radeon RX 9060 XT Overclocking Rekord Navi 44

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