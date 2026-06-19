AMD und Nvidia verzögern High-End-Grafikkarten wegen GDDR7-Engpass

Aufgrund des stark gestiegenen Preises und der knappen Verfügbarkeit von GDDR7-Speicher verschieben sowohl AMD als auch Nvidia ihre High-End-Grafikkartenpläne. AMD verzichtet voraussichtlich auf eine Radeon RX 9080 XT und setzt stattdessen auf überarbeitete Modelle der RX 9070 XT. Nvidias Super-Refresh der Blackwell-Serie stockt ebenfalls wegen fehlender GDDR7-ICs. Beide Hersteller müssen ihre Release-Pläne anpassen.

AMD plant keine Oberklasse-Grafikkarte mit GDDR7 -Speicher, da die Kosten für den neuen Speichertyp stark gestiegen sind und den Preisvorteil von AMD zunichtemachen würden. Stattdessen könnten überarbeitete Versionen der bestehenden Radeon RX 9070 XT mit mehr GDDR6 und höheren Taktraten gegen Nvidia s Geforce RTX 50 80 antreten.

Auch Nvidias Super-Refresh der RTX-50-Serie, der auf GDDR7-Speicher mit 3 GiB Kapazität setzen sollte, verzögert sich aufgrund von Lieferengpässen bei diesen Speicherbausteinen. Die geplanten Modelle umfassen höhere TDPs, mehr Grafikspeicher und teils leicht erhöhte Shaderzahlen, wobei die Verfügbarkeit durch die GDDR7-Knappheit beeinträchtigt wird. Der Fokus liegt daher voraussichtlich auf bereits vorhandenen GPUs mit angepassten Spezifikationen, während die Einführung der neuen Architekturen weiter in die Zukunft rückt





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