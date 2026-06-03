AMDs RX 9070 GRE startet in Europa: Starkeperformanz, aber knapper VRAM und hoher Preis

Die RX 9070 GRE von AMD ist nun auch in Europa erhältlich. Als Bindeglied zwischen RX 9060 XT und RX 9070 positioniert, übertrifft sie in Tests oft die angekündigten 20 Prozent Leistungsvorsprung gegenüber Nvidias RTX 5060 Ti. Allerdings kritisiert der Test den nur 12 GB großen VRAM und den hohen offiziellen Preis von 559 Euro, sodass keine Kaufempfehlung ausgesprochen wird.

Eine Grafikkarte nur für China? Ab sofort nicht mehr! Die RX 9070 GRE kommt auch zu uns auf den Markt. : Der PReis ist mittlerweile offiziell.

Wir haben unser Fazit entsprechend angepasst. Lange Zeit mussten hungrige Grafik-Fanatiker auf neues Futter warten: Nvidia lässt sich mit der Ankündigung neuer Grafikkarten Zeit und auch um AMD war es in letzter Zeit eher ruhiger an der GPU-Front. Doch nun gibt es immerhin ein Trostpflaster: Die 2025 für den asiatischen Markt erschienene RX 9070 GRE gibt es jetzt auch in Europa. Die Grafikkarte soll das Bindeglied zwischen der RX 9060 XT und der RX 9070 sein.

AMD vergleicht die 9070 GRE mit Nvidias bei 300 bis 350 Euro Straßenpreis angesiedelter RTX 5060 Ti und gibt an, dass ihr neues Modell günstiger und rund 20 Prozent schneller sein soll als die Konkurrenz. In unseren Tests übertrifft sie die 20 Prozent sogar häufiger. Die GRE macht allerdings auch Sorgen.

Immerhin ist die 9070 GRE die einzige aktuelle Karte von AMD, die nur 12 GB VRAM besitzt, während die Modelle RX 9070 XT, RX 9070 und RX 9060 XT alle auf 16 GB setzen. AMD hat uns die RX 9070 GRE für den Test kostenfrei zur Verfügung gestellt. AMD hatte keinen Einfluss auf den Artikelinhalt und bekam keine Einsicht vor Erscheinen des Tests. Es bestand keine Verpflichtung zu einem Testbericht.

Die RX 9070 GRE überzeugt mit starker Raster-Leistung und guter Raytracing-Leistung. Ganz auf Nvidia-Niveau ist das Raytracing allerdings noch nicht. Einer der größten Kritikpunkte ist der knappe 12-GB-Grafikspeicher (GDDR6), der in anspruchsvollen Spielen zum Flaschenhals wird.

Außerdem: Der offizielle Marktpreis von 559 Euro ist deutlich zu teuer für die gelieferte Leistung. Online findet ihr bereits die stärkeren AMD-Modelle für kaum mehr oder gar dasselbe Geld. Dementsprechend können wir aktuell keine Kaufempfehlung aussprechen. FSR 4 kann die Narben, die die Vorgänger hinterlassen haben, etwas heilenDie AMD RX 9070 GRE soll seit dem 01.

Juni 2026 weltweit verfügbar sein. Der Preis liegt laut AMD bei 559 Euro. In unserem Home-Office-Testlabor stand uns kurzfristig nicht die volle Palette an Grafikkarten zum Vergleich zur Verfügung. Ein direkter Vergleich mit Nvidias nächst teurerem Modell, der RTX 5070, war uns so etwa noch nicht möglich.

Die vorhandenen Vergleichsmodelle erlauben uns unserer Meinung nach aber ein ausreichend differenziertes Fazit, um euch die Karte zum weltweiten Marktstart sinnvoll einordnen zu können. Die RX 9070 GRE steigt im Steel Nomad Synth Bench stark ein und übersteigt ihren von AMD anvisierten Konkurrenten, die RTX 5060 Ti, um 43 Prozent.platziert sich die RX 9070 GRE mit ihren 5.235 Punkten knapp über einer RTX 3090 und knapp unter der RX 7900 XT (via Angaben in FPS, mehr ist besser.

Alle Einstellungen auf Maximum, kein Raytracing, keine Frame Generation. Die RX 9070 GRE will sich vor allem einen Platz in den Herzen der WQHD-Spielern (2.560 x 1.440p) erkämpfen und lässt 4K-Spieler (3.840 x 2.160p) links liegen. Insgesamt haben wir sechs grafisch aufwendige Spiele getestet und die RX 9070 GRE schafft es im Schnitt auf 99 FPS beim Spielen in WQHD-Auflösung. Angaben in FPS, mehr ist besser.

Alle Einstellungen auf Maximum, kein Raytracing, keine Frame Generation. Die RX 9070 GRE setzt sich je nach Spiel mal mehr, mal weniger von der RTX 5060 Ti ab. Insgesamt schwankt der Leistungszuwachs zwischen 20 und 48 Prozent. Wie sieht es aus, wenn wir Upscaling und Frame Generation anwerfen?

Wenig überraschend und doch interessant: Die RTX 5060 Ti schafft es in unseren Tests sonst nie, die RX 9070 GRE zu überholen. Nur mit Frame Generation 6x kann sie sich über unserem momentanen Testmodell platzieren. Dank FSR 4, das mittlerweile immer weiter verbreitet ist, sieht das Upscaling von AMD mittlerweile sogar ziemlich brauchbar aus. Es ist zwar noch nicht auf dem Niveau von Nvidia DLSS, doch die Aufholjagd geht weiter.

Angaben in FPS, mehr ist besser. Native Auflösung, alle Einstellungen auf Maximum, Raytracing aktiviert, keine Frame Generation. Aktivieren wir Raytracing, verringert sich der Abstand zwischen der RX 9070 GRE und der RTX 5060 Ti spürbar. Die Vorsprünge von teils über 40 Prozent aus den Raster-Benchmarks sind verschwunden, im Schnitt liegt die GRE jetzt nur noch rund 20 Prozent vorne.

Ein Grund dafür dürfte Nvidias weiterhin sehr starke Raytracing-Architektur sein. Zwar verfügt auch AMD über dedizierte Hardware für Raytracing und die sit mit RDNA 4 deutlich besser geworden, doch die RT-Cores von Nvidia arbeiten in vielen Spielen effektiver. Dadurch schrumpft der Vorsprung der RX 9070 GRE gegenüber der RTX 5060 Ti deutlich. Die abgespeckte Version der hierzulande bereits erschienenen 9070-Modelle von AMD muss mit gerade einmal 12 GB GDDR6 VRAM auskommen, und das spürt man immer wieder deutlich.

Zwar reicht der VRAM auch bei speicherhungrigen Spielen größtenteils aus, doch wer die eben erwähnten Raytracing-Kapazitäten der RX 9070 GRE nutzen will, wird das nicht immer ohne Probleme könne





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Grafikkarte AMD RX 9070 GRE Nvidia RTX 5060 Ti

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