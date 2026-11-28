Nach zwölf Jahren nimmt Amelia Dimoldenberg unter Tränen Abschied. Warum wurde ihr Erfolgsformat für sie zur Belastung?

". In der letzten Folge des YouTube-Formats sitzt ihr ausnahmsweise kein prominentes Date gegenüber. Stattdessen spricht die Britin mit der Beziehungsexpertin und Psychotherapeutin Esther Perel über ihren Entschluss, die Reihe zu beenden.wird sichtlich emotional, als sie verrät, warum sie trotz des anhaltenden Erfolgs einen Schlussstrich zieht: Sie habe sich zunehmend in ihrer selbst erschaffenen Rolle gefangen gefühlt, viel gelernt und wolle nun einen neuen Weg einschlagen.

Ihre Abschiedsworte richtet sie dabei sinnbildlich direkt an das Format: "Danke, dass du mir ermöglicht hast, heute dort zu sein, wo ich bin. Ich habe so viel gelernt. Ich bin so sehr erwachsen geworden und hatte so viel Spaß.

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" Sichtlich bewegt stellt sie in der Folge klar, dass es nun Zeit ist, endgültig loszulassen. Ihren Abschied bringt sie schließlich mit wenigen Worten auf den Punkt: "Ich muss den Imbiss verlassen.