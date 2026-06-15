America at 250: Globales Forum in Chicago beleuchtet die Zukunft der USA

Am 18. Juni 2026 versammelt das Chicago Council on Global Affairs in Chicago über 30 Spitzenvertreter zu einem Tag voller Debatten über die geopolitische, wirtschaftliche und technologische Rolle der Vereinigten Staaten zum 250. Geburtstag.

Die eintägige Konferenz "America at 250 Global Forum" in Chicago wird ein herausragendes Forum für politische Entscheidungsträger, Wissenschaftler und Wirtschaftsführer, um die globale Rolle der Vereinigten Staaten zu bewerten.

Die Veranstaltung findet am 18. Juni 2026 im Convene Willis Tower statt und wird live gestreamt, sodass Interessierte weltweit teilnehmen können. Im Rahmen des 250. Jubiläums der USA richtet sich das Forum an die Fragen, welche Faktoren die weltweite Macht und den Einfluss Amerikas begründen und welche Herausforderungen in den kommenden Jahrzehnten zu bewältigen sind.

Über 30 hochkarätige Referenten werden in mehreren Panels über die geopolitische Bedeutung der Vereinigten Staaten, die Stellung als wirtschaftliche Supermacht, die symbolische und praktische Rolle als Einwanderungsnation, den Zustand der amerikanischen Demokratie, das Engagement für Menschenrechte im In- und Ausland sowie die Zukunft der künstlichen Intelligenz als Innovationsmotor diskutieren. Leslie Vinjamuri, Präsidentin und Geschäftsführerin des Chicago Council on Global Affairs, betonte die Dringlichkeit der Debatten: "Die Entscheidungen, die jetzt in den Bereichen Handel, Demokratie, Technologie und Außenpolitik getroffen werden, bestimmen die nächsten 250 Jahre unseres Landes.

Es gibt keinen wichtigeren Moment, um die klügsten Denker der Welt zusammenzubringen und die nachfolgenden Führungskräfte zu informieren.

" Das Forum wird von der John D. und Catherine T. MacArthur Foundation unterstützt, während das Pritzker Military Museum & Library die Gemeinschaftseinbindung übernimmt. Wissenpartnerschaften bestehen mit dem Roberta Buffett Institute for Global Affairs der Northwestern University, der Harris School of Public Policy und dem Institute of Politics der University of Chicago. Die Veranstaltung ist öffentlich zugänglich; Council‑Mitglieder erhalten freien Eintritt, Nichtmitglieder können sich für 199 US‑Dollar registrieren, was gleichzeitig eine einjährige Mitgliedschaft beinhaltet.

Wer nicht persönlich anreisen kann, hat die Möglichkeit, die Diskussionen per Livestream zu verfolgen. Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden sich unter globalaffairs.org/america-250-global-forum. Der Chicago Council on Global Affairs ist eine unparteiische, gemeinnützige Organisation, die 1922 gegründet wurde und sich der Förderung von Wissen und Engagement in internationalen Angelegenheiten verschrieben hat. Durch tiefgehende Analysen, forschungsbasierte Berichte und den offenen Austausch verschiedener standpunktbasierter Perspektiven beeinflusst der Rat politische Diskussionen und liefert Entscheidungsträgern fundierte Einsichten.

Ziel ist es, ein breites Publikum zu befähigen, die globale Zukunft aktiv mitzugestalten. Neben dem Forum veröffentlicht das Council regelmäßig Berichte zu Themen wie Handel, Sicherheit, Klimapolitik und technologischer Fortschritt. Interessierte können sich über die Website des Councils über aktuelle Publikationen, Veranstaltungen und Mitgliedschaftsoptionen informieren





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