Eigentlich sollten die beiden Flugzeuge nach Dallas und Chicago starten. Doch dann kam es am Boden zu einem Zwischenfall.

) ist ein Flugzeug beim Rollen zur Startbahn mit einer anderen Maschine zusammengestoßen. Dabei streifte es deren Flügel. Nach Angaben derAlle zwei Wochen sonntags: Antworten auf Beziehungsfragen – ehrlich, nah und alltagstauglich.

Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Berührt hätten sich lediglich die beiden Flügelspitzen, teilte American Airlines mit. Die zwei Maschinen kehrten zu ihren Gates zurück und wurden demnach für eine Inspektion aus dem Verkehr gezogen.

Advertisement

Advertisement

Die Passagiere sollten auf andere Flüge noch für denselben Tag umgebucht werden. Man befinde sich etwas jenseits der Wartelinie und habe mit der anderen Maschine „Farbe ausgetauscht“, zitierten mehrere US-Medien einen Funkspruch des Piloten vom Freitag . Seine Maschine hätte eigentlich nach Dallas abheben sollen, die andere kurz darauf nach Chicago. Die FAA kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an.