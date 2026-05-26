American Express Business Platinum Card – Premium‑Leistungen für Unternehmen im Überblick

Die Business Platinum Card von American Express kombiniert ein großes Membership‑Rewards‑Programm, weltweiten Lounge‑Zugang und flexible Zahlungsziele. Wir prüfen den hohen Willkommensbonus, die jährliche Jahresgebühr, Fremdwährungs‑ und Bargeldgebühren sowie die Zielgruppe, für die sich die Karte lohnt.

Im geschäftigen Alltag von Unternehmern und Selbstständigen stellen sich häufig Fragen nach effizienten Finanzinstrumenten, die Zeit sparen und gleichzeitig das Unternehmen vor finanziellen Engpässen schützen.

Die American Express Business Platinum Card wird dabei als Premium‑Lösung für Firmenkunden beworben. Sie kombiniert klassische Kreditkartenfunktionen mit einer Reihe von Business‑Benefits, die speziell auf die Bedürfnisse von Vielreisenden und Firmeninhabern zugeschnitten sind. In diesem Beitrag wird erläutert, welche Leistungen die Karte tatsächlich bietet, welche Bedingungen für den Erhalt des hohen Willkommensbonus gelten und für welche Unternehmensgrößen sie sinnvoll einsetzbar ist. Ein zentraler Anreiz der Business Platinum Card ist das Membership‑Rewards‑Programm.

Für jede Zahlung sammeln Karteninhaber Punkte, die sich im Business‑Alltag vielseitig einsetzen lassen – etwa für Geschäftsreisen, Produktkäufe bei Partnern oder die Umwandlung in Meilen bei Vielfliegerprogrammen. Aktuell können Neukunden über ntv.de einen Willkommensbonus von 200 000 Punkten sichern, vorausgesetzt, sie erreichen innerhalb der ersten sechs Monate einen Jahresumsatz von mindestens 15 000 Euro.

Die Punkte lassen sich beispielsweise für Business‑Class‑Flüge mit Emirates von Frankfurt nach Singapur einlösen, wobei ein einzelner Flug mit dem Bonus bereits mehrere Tausend Euro an Wert darstellen kann. Zusätzlich ermöglicht die Karte den Zugriff auf mehr als 1 550 Flughafen‑Lounges weltweit, automatische Status‑Upgrades bei Hotel‑ und Mietwagenpartnern wie Radisson, Hilton und Avis sowie ein jährliches Reiseguthaben von 200 Euro für SIXT‑Ride. Neben den Reisevorteilen punktet die Amex Business Platinum Card mit flexiblen Zahlungsoptionen.

Unternehmen können Rechnungen bis zu 58 Tage nach dem Ausstellungsdatum begleichen, was die Liquidität kurzfristig verbessert. Bis zu 99 kostenfreie Zusatzkarten für Mitarbeitende stehen zur Verfügung, sodass sämtliche Betriebsausgaben zentral über ein Konto laufen können. Durch die Amex‑App erhalten Inhaber Echtzeit‑Übersichten über Guthaben, aktuelle Rabattaktionen und exklusive Angebote, die von Business‑Outfits über Essensgutscheine bis hin zu E‑Bike‑Leasing reichen. Im Notfall greift ein weltweiter 24‑Stunden‑Service, der beispielsweise eine Ersatzkarte liefert oder über den GlobalAssist medizinische und rechtliche Unterstützung im Ausland vermittelt.

Gleichzeitig warnt das System bei verdächtigen Kontobewegungen, um Kartenmissbrauch frühzeitig zu erkennen. Trotz dieses umfangreichen Leistungspakets gibt es kritische Punkte, die Unternehmen vor Abschluss prüfen sollten. Die Jahresgebühr beträgt 850 Euro, was die Karte besonders für kleinere Firmen oder Start‑Ups nur bei intensiver Nutzung rechtfertigt. Für Zahlungen in Fremdwährungen erhebt American Express eine Gebühr von zwei Prozent, und Bargeldabhebungen kosten vier Prozent des Betrags, mindestens jedoch fünf Euro.

Wer häufig außerhalb der Eurozone unterwegs ist, sollte daher über eine Zweitkarte ohne Fremdwährungsgebühr nachdenken. Insgesamt bietet die Business Platinum Card von American Express ein leistungsstarkes Instrument für Unternehmen, die viel reisen, umfangreiche Ausgaben zentral verwalten und von exklusiven Benefits profitieren wollen – vorausgesetzt, die anfallenden Kosten stehen im Verhältnis zu den genutzten Vorteilen





ntvde / 🏆 3. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

American Express Business Platinum Card Membership Rewards Firmenkreditkarte Reisevorteile

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Beatbot: Geniessstasst rosse Saison mit Rabatten auf alle Roboter-PoolreinigerDie Beatbot-Produktfamilie umfasst mittlerweile verschiedene Modelle für verschiedene Poolgrößen und Bedürfnisse. Vom kompakten Einstiegsmodell bis zum Premium-Flaggschiff bietet Beatbot eine Reihe von Robotern, die den Pool automatisch reinigen und eine gründliche Reinigung ermöglichen. Zum Jubiläum erhalten alle Modelle Rabatte von bis zu 30 Prozent, was zeitlich begrenzt ist bis zum 24. Mai 2026.

Read more »

Trading Idee: AMEX - Starkes Quartal und saisonaler AufwindDie Aktien von American Express, dem weltweit führenden Anbieter von Premium-Zahlungslösungen und Kreditkarten mit Sitz in New York City, notieren aktuell bei rund 312 US-Dollar.

Read more »

Kaufberatung und Test: Elektro-Dreirad für Erwachsene und Senioren ab 1300 EuroBauformen, Bremsen, Akku, Reichweite, Kosten und Förderungen im Überblick. Plus Praxistest eines Einsteigermodells und Hinweise zu Premium-Trikes. | heise online bestenlisten

Read more »

Cube E-Bike Mega Deals! Top-Modelle bis zu 45% im Rebike Sale reduziert – jetzt Premium-E-Bike richtig günstig sichern!Cube ist Deutschlands Lieblings-Fahrradmarke – und jetzt so günstig wie selten: Bei Rebike gibt es aktuell über 330 generalüberholte Cube E-Bikes mit bis zu 49% Rabatt auf die UVP. Geprüft, gewartet, 2 Jahre Garantie auf Akku & Motor.

Read more »