American Express Platinum Card: 85.000 Punkte Willkommensbonus im November

American Express Platinum Card Neukunden erhalten bis zu 85.000 Membership Rewards Punkte. Wir prüfen die 60 Euro Monatsgebühr, Umsatzbedingungen und Guthaben.

Neukunden der American Express Platinum Card können sich im November einen exklusiven Willkommensbonus von bis zu 85.000 Membership Rewards Punkten sichern. Diese attraktive Belohnung steht jedoch nur unter strikten finanziellen Voraussetzungen zur Verfügung und ist nicht ohne Weiteres auf der offiziellen Website der Karte beantragbar. Interessenten müssen spezielle Verweise nutzen, um die Aktion zu aktivieren, da der Standard-Registrierungsprozess den Bonus nicht automatisch anbietet.

Umsatzbedingungen für 85.000 Bonuspunkte

Die Vergabe der Membership Rewards Punkte erfolgt gestaffelt, wobei der maximale Bonus von 85.000 Punkten an einen höheren Umsatzvorgaben geknüpft ist. Wer innerhalb der ersten sechs Monate nach Ausgabe der Karte einen Gesamtbetrag von 10.000 Euro umsetzt, erhält diese volle Punktzahl. Dies entspricht einem durchschnittlichen monatlichen Kartenumsatz von rund 1.667 Euro. Wer nur 6.000 Euro in dieser Zeitspanne ausgibt, erhält stattdessen 40.000 Punkte, was einem monatlichen Schnitt von 1.000 Euro entspricht.

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Die Teilnahme an dieser Aktion ist ausschließlich Neukunden vorbehalten, die innerhalb der letzten 18 Monate nicht Hauptkarteninhaber einer American Express Platinum Card waren. Ein entscheidendes Kriterium für die Auszahlung des Bonusses ist zudem die Bindung: Die Karte darf innerhalb der ersten 12 Monate nach Eröffnung nicht gekündigt werden. Wer diese Bedingungen nicht erfüllt, riskiert den Verlust des Bonus oder eine nachträgliche Korrektur des Kontostands.

Guthaben und Vorteile der American Express Platinum Card

Die American Express Platinum Card gehört zu den premium Kreditkarten für Privatkunden mit einer monatlichen Gebühr von 60 Euro, was einer Jahresgebühr von 720 Euro entspricht. Im Gegenzug bietet die Karte eine breite Palette an Vorteilen, darunter jährliche Guthaben von insgesamt 150 Euro für Restaurants sowie weitere Guthaben für Shopping, Reisen und Mobilität. Diese vier Guthaben summieren sich auf maximal 650 Euro pro Jahr.

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Zusätzlich profitieren Karteninhaber vom Lounge-Zugang. Die Global Lounge Collection umfasst eigene und Partner-Lounges sowie das Priority-Pass-Netzwerk. Für Inhaber der Platinum Card und der Business Platinum Card sind zwei Priority-Pass-Mitgliedschaften inklusive, was Zugang zu über 1.550 Flughafenlounges weltweit ermöglicht. Seit Anfang Oktober erhalten Inhaber an den Flughäfen Frankfurt und München zudem ein flexibles Verzehrguthaben, das zunächst bis zum 31. März 2027 gilt.

Das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Karte hängt stark von der individuellen Nutzung ab. Wer alle verfügbaren Guthaben für ohnehin anfallende Ausgaben nutzt, kann rechnerisch einen Großteil der jährlichen 720 Euro Gebühr ausgleichen. Hinzu kommen Versicherungen und Services, die weitere hundert Euro an Wert darstellen können. Die tatsächliche Einsparung variiert jedoch je nach Reiseverhalten und Konsumgewohnheiten des Kartenhalters.

Kritische Aspekte und globale Akzeptanz

Trotz der attraktiven Punkte und Guthaben weisen Kritiker auf Limitationen hin, die bei der Nutzung im Ausland relevant werden. American Express erhebt Gebühren für Zahlungen in Fremdwährungen von zwei Prozent des Betrags. Für Bargeldabhebungen fallen sogar vier Prozent der Transaktion an, mindestens jedoch fünf Euro. Diese Kosten können sich bei intensiver Nutzung schnell summieren und die Vorteile des Bonusprogramms schmälern.

Eine weitere Einschränkung betrifft die weltweite Akzeptanz. Die Karte wird global seltener akzeptiert als Konkurrenten wie Visa oder Mastercard. Zudem ändert sich die Infrastruktur der Lounges: Seit dem 1. Oktober 2026 ist der Zugang zu Lufthansa-Lounges mit der American Express Platinum Card und der Platinum Business Card nicht mehr möglich. Interessierte sollten vor der Beantragung daher genau prüfen, welchen tatsächlichen Mehrwert die enthaltenen Leistungen im persönlichen Alltag bieten und ob der notwendige Umsatz von 10.000 Euro in sechs Monaten realistisch ist.