American Express Platinum Card: High Monthly Fee, but Worth the Perks?

The American Express Platinum Card offers a high monthly fee of 60 Euros, but it comes with a package of benefits such as access to over 1,550 airport lounges worldwide, Priority Pass for airport lounges, and included insurance for travel-related expenses. The decision to choose this card depends on whether the benefits align with one's lifestyle and travel habits.

Die American Express Platinum Card kostet 60 Euro monatlich, also 720 Euro im Jahr. American Express wirbt auf der Website mit Leistungen im Gegenwert von über 2.000 Euro.

Für wen geht diese Rechnung auf? Der Check. Wer die American Express Platinum Card aus dem Portemonnaie zückt, setzt direkt ein Statement: Die Kreditkarte aus Metall sieht edel aus. Den Lifestyle-Look und mit der Karte verbundene Serviceleistungen lässt sich American Express allerdings auch gut bezahlen, denn das Entgelt für die Karte liegt bei 60 Euro pro Monat.

Damit zählt sie hierzulande zu den teuersten Kreditkarten für Privatkunden – klar, dass sich das nicht für jeden lohnt. Wer trifft mit der Kreditkarte eine gute Wahl





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